El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, afirmó este martes que el suministro de gas natural en Lima y Callao se normalizará por completo el sábado 14 de marzo. Según explicó, los trabajos de reparación del ducto afectado en Cusco registraban hasta el lunes un avance del 52%, lo que permite proyectar el restablecimiento del servicio en los próximos días.
En declaraciones a TV Perú, el titular del sector indicó que las labores más complejas ya se encuentran prácticamente culminadas. Añadió que las condiciones climáticas en el distrito de Megantoni son favorables, lo que facilita la continuidad de las operaciones. “Lo que resta es colocar los ductos para los empalmes y, en pocos días, empezar con el llenado del tubo”, precisó.
Alfaro sostuvo que el progreso de las obras genera tranquilidad respecto al plazo anunciado. “Podemos decirle a la población que mantenga la calma, porque con toda seguridad el día 14 ya deberían contar nuevamente con gas en sus viviendas”, manifestó, al reiterar que el objetivo es restituir completamente el servicio.
El ministro también defendió las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno para administrar el consumo de gas durante la contingencia. Entre ellas mencionó la implementación de clases virtuales en colegios y el teletrabajo en el sector público. A su juicio, sin estas acciones la capital habría enfrentado una paralización generalizada.
“Si no se aplicaba el racionamiento, al segundo día Lima se quedaba sin gas. No lo habrían tenido los taxistas, más de dos millones de hogares, los hospitales, el transporte masivo ni los servicios de recolección de basura”, advirtió. En ese sentido, afirmó que el Ejecutivo viene gestionando la crisis de manera eficiente y cumpliendo con los objetivos previstos.
Finalmente, Alfaro señaló que la situación energética se ha visto agravada por factores externos. Explicó que la deflagración del ducto en Camisea coincidió con tensiones internacionales que elevaron el precio del petróleo, lo que genera impactos inmediatos en el mercado peruano. Respecto a las largas colas en los grifos, aclaró que no obedecen a una falta de gasolina, sino al aumento de la demanda de usuarios que han dejado de utilizar gas natural.
