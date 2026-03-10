Resumen

Prevén restablecimiento del gas natural en Lima y Callao para el 14 de marzo. (Foto: Andina)
El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, afirmó este martes que el suministro de gas natural en Lima y Callao se normalizará por completo el sábado 14 de marzo. Según explicó, los trabajos de reparación del ducto afectado en Cusco registraban hasta el lunes un avance del 52%, lo que permite proyectar el restablecimiento del servicio en los próximos días.

