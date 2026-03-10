Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Enfermedades raras
Por Bruno Ortiz Bisso

Darsy Cabrera recuerda que desde muy pequeño, cuando tenía unos cuatro años, se cansaba rápido, tenía el abdomen abultado y con una zona endurecida en el vientre. A todo esto se le sumaba constantes sangrados nasales. Sin embargo, logró que se diagnosticara cuál era su real padecimiento: Se trataba de la enfermedad de Gaucher tipo 1, un trastorno genético hereditario poco frecuente, que se caracteriza por la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa, lo que provoca acumulación de grasas en hígado, bazo, huesos y, a veces, el cerebro.

