Ministro de Educación afirma que clases virtuales serán solo “una medida excepcional” por la crisis energética. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Educación, Erfurt Manuel Castillo Vera, afirmó que la implementación de clases virtuales en instituciones educativas responde a una situación excepcional derivada de la crisis energética que enfrenta el país.

