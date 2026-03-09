Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jorge Henry Cotos Ochoa asumirá la presidencia del Consejo Nacional Penitenciario. (Foto: Referencial/Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo designó a Jorge Henry Cotos Ochoa como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), según establece la Resolución Suprema N.° 054-2026-JUS publicada el 8 de marzo.

