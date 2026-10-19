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¿Desatando el nudo?

“Que no nos sorprenda que, al final y después de tanta lucha, igual se terminen aprobando los 20 puntos”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    El fujimorista Carlos Mesía debería respetar las normas en el tratamiento de los temas de agenda. Foto: Joel Alonzo @photo.gec.
    El fujimorista Carlos Mesía debería respetar las normas en el tratamiento de los temas de agenda. Foto: Joel Alonzo @photo.gec.
    / GESAC > JOEL ALONZO

    Ayer, en RPP, Jorge Nieto contó que se había reunido en horas previas con un representante del más alto nivel del gobierno para conversar sobre el tema de las facultades y añadió que su interlocutor habría mostrado su disposición a aprobar 20 facultades legislativas consensuadas y seguir conversando sobre los otros proyectos y otros temas. Lo que seguía era que el interlocutor trasladara la propuesta –a la Presidencia, suponemos–, y a esperar.

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