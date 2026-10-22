ILIA 2026 y el Perú

El nuevo Índice Regional de Inteligencia Artificial (ILIA) muestra dónde y cuán lejos estamos de alcanzar en este momento los beneficios reales de esta tecnología. El Perú tiene un bagaje normativo relevante, pero el ILIA muestra que faltan recursos para convertir la IA en mayor productividad. Es un diagnóstico que exige decisiones, porque las declaraciones a favor de la IA están más que comprobadas.

Este martes, en la sede de la Cepal en Santiago de Chile, se presentó el ILIA 2026, elaborado conjuntamente por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile y la Cepal. Esta cuarta edición examina los ecosistemas de 20 países respecto de arenas como la infraestructura, el talento, la investigación, la adopción y los modelos de gobernanza. Es una radiografía de nuestra capacidad para convertir una tecnología en desarrollo económico. ¿Y qué se dice del Perú? Ocupamos el séptimo lugar con 52,7 puntos, en la categoría de “adoptantes”. Chile, Brasil y Uruguay integran el grupo de “pioneros”, es decir, los que “sientan la pauta” en la región. Lo interesante es conocer cuál es la distancia entre lo que en verdad hacemos hoy con la IA y lo que podríamos conseguir con ella, pensando en real valor productivo. Por ejemplo, lideramos la intensidad regional de visitas a herramientas de IA generativa: 7,4 por usuario de Internet, frente a 3,8 del promedio latinoamericano. Ese dato confirma que, en efecto, el Perú es un país de “adoptantes tempranos”: nos entusiasma conversar mucho con los chats de IA, bastante menos que construir aplicaciones sofisticadas, metodologías o casos de uso concretos de la IA. Pero también hay palmas para destacar. El Perú ocupa el segundo lugar regional en gobernanza, con 83,2 puntos, respaldado por normas y estrategia. Sin embargo, el ILIA no identifica un presupuesto explícito para ejecutarlas.

El panorama que dibuja el ILIA 2026 ofrece tareas concretas que bien podría encarar el actual Ejecutivo: dotar de recursos y metas medibles a la estrategia; ampliar el acceso a mayor capacidad de cómputo mediante alianzas regionales latinoamericanas; y ofrecer formación, asistencia técnica y pilotos para pequeñas empresas. Y ya que nos llevamos las “palmas de oro” en estrategias, ahora nos toca hacerlas viables en resultados medibles. Dicho sea, no hablo de cuestiones muy sofisticadas. Por ejemplo, en minería la IA puede elevar los niveles de seguridad, anticipando fallas; en agroexportación, mejoraría la toma de decisiones sobre cuestiones antes casi impredecibles como niveles de agua, clima y cosechas; en servicios, mejoraría la atención al cliente, personalizando los canales de distribución, y un sinfín más de ejemplos. Pero, según estimaciones del ILIA 2026, la adopción de la IA solo llega al 33,6% de esas empresas tractoras, mientras que solo el 8,2% de las empresas pequeñas la usa. Si el avance queda reservado a quienes ya tienen capital y talento, la brecha productiva crecerá.

¿Qué hacer? La lectura del ILIA deja una señal clara para los países de la región: el partido de la IA lo tenemos que jugar en equipo. Ahora, toca que, en el seno de los principales tomadores públicos de decisiones, la agenda digital que propone el ILIA se convierta en una ruta que vaya más allá de la mera conversación y que plantee el diseño de aplicaciones reales alineadas con las prioridades que este nuevo gobierno se ha trazado. No suena muy complejo, salvo que nos demoremos en lograr consensos en las prioridades. Ahí siempre falla el Perú, pero es algo que se debe superar para poder avanzar.