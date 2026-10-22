El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

ILIA 2026 y el Perú

“Lo interesante es conocer cuál es la distancia entre lo que en verdad hacemos hoy con la IA y lo que podríamos conseguir con ella”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El nuevo Índice Regional de Inteligencia Artificial (ILIA) muestra dónde y cuán lejos estamos de alcanzar en este momento los beneficios reales de esta tecnología. El Perú tiene un bagaje normativo relevante, pero el ILIA muestra que faltan recursos para convertir la IA en mayor productividad. Es un diagnóstico que exige decisiones, porque las declaraciones a favor de la IA están más que comprobadas.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.