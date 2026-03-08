Resumen

Teletrabajo obligatorio en el sector público: comuna de Lima asegura continuidad de servicios clave. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que acatará parcialmente la disposición de teletrabajo obligatorio establecida para el sector público entre el 9 y el 13 de marzo, medida adoptada por el Gobierno ante la crisis de abastecimiento de gas natural. No obstante, aseguró que continuará garantizando la prestación de los servicios esenciales en la ciudad.

