UNMSM habilita buses para traslado de postulantes al examen de admisión 2026-II ante crisis del GNV. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que habilitará buses para trasladar a los postulantes que rendirán el examen de admisión 2026-II, con el objetivo de facilitar su llegada a la ciudad universitaria en medio de la crisis por el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV).

