La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que habilitará buses para trasladar a los postulantes que rendirán el examen de admisión 2026-II, con el objetivo de facilitar su llegada a la ciudad universitaria en medio de la crisis por el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV).

A través de un comunicado, la Oficina Central de Admisión (OCA) detalló que las unidades saldrán a las 4:30 a. m. desde cuatro puntos de la capital. Entre ellos se encuentran el Puente Santa Anita, en la intersección de la avenida Nicolás Ayllón con la Vía de Evitamiento; la estación Metro de Próceres, ubicada en la avenida Próceres de la Independencia 1632, en San Juan de Lurigancho.

Asimismo, se habilitarán buses en la estación Miguel Grau, en el cruce de la avenida Miguel Grau con la avenida Nicolás Ayllón, así como en la estación Naranjal, en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Los Alisos.

La universidad indicó además que el proceso de admisión se desarrollará con normalidad y sin modificaciones en el cronograma establecido. En ese sentido, recordó que las evaluaciones están programadas para los días 7, 8, 14 y 15 de marzo, conforme al Reglamento del Examen de Admisión.

Rotura de ducto en Cusco

La rotura de un ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) registrada el último domingo en el distrito de Megantoni, en Cusco, provocó una fuerte reducción en el suministro de gas natural en el país. Actualmente, el abastecimiento alcanza cerca de 70 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa apenas el 9% de la capacidad habitual, estimada en alrededor de 800 millones.