La Universidad de Lima anunció que mantendrá con normalidad sus actividades académicas y administrativas, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno ante la actual emergencia energética que afecta al país.

En un comunicado difundido este sábado, la casa de estudios informó que el examen de admisión programado para el domingo 8 de marzo se realizará según lo previsto. Asimismo, precisó que las actividades académicas y administrativas programadas para la próxima semana continuarán con normalidad.

“Ante las medidas adoptadas por el Gobierno debido a la actual emergencia energética, informamos que el examen de admisión programado para mañana, domingo 8 de marzo, se realizará con normalidad ”, indicó la institución en su pronunciamiento.

La universidad también expresó su preocupación por la situación que atraviesa el país y manifestó su confianza en que las autoridades encuentren soluciones para superar la actual contingencia.

El anuncio se produce luego de que el Gobierno dispusiera que los colegios, institutos de educación superior y universidades privadas de Lima y Callao realicen clases en modalidad remota durante una semana, como parte de las medidas adoptadas ante el racionamiento de gas natural.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que esta decisión busca facilitar la movilidad en la ciudad y contribuir a la racionalización de recursos ante la emergencia generada por una fuga en el ducto de Camisea, en Cusco.

Posteriormente, el Ministerio de Educación precisó que la medida se aplicará desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de marzo para instituciones educativas privadas, universidades e institutos.

Además, el Ejecutivo dispuso el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante el periodo de contingencia y señaló que esta modalidad también será promovida en el sector privado.

El Gobierno declaró en emergencia el suministro de gas natural —que comprende su producción, transporte y distribución— hasta el 14 de marzo, con el objetivo de priorizar el abastecimiento para el mercado interno y asegurar la atención de sectores esenciales.

