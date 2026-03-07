Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Universidad de Lima no aplicará clases virtuales y mantendrá sus actividades académicas con normalidad. (Foto: Universidad de Lima)
Por Redacción EC

La Universidad de Lima anunció que mantendrá con normalidad sus actividades académicas y administrativas, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno ante la actual emergencia energética que afecta al país.

