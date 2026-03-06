Lima Metropolitana registra una nueva ola de calor, con temperaturas diurnas elevadas en distritos diferentes a los tradicionalmente más cálidos, informó el ingeniero Erick Rojas, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Precisó a la Agencia Andina que estaciones del Senamhi en Jesús María y La Molina ya acumulan varios días consecutivos bajo estas condiciones: el primero registró ayer su quinto día consecutivo de ola de calor con una temperatura de 29.9 °C, mientras que el segundo alcanzó su cuarto día con 31.8 °C.

A estos valores se suman registros recientes en otros distritos de la capital: Carabayllo reportó hoy 31 °C, La Molina 30 °C y San Borja alcanzó los 33 °C.

Rojas explicó que, aunque distritos como Carabayllo o Chosica suelen presentar temperaturas más altas por su ubicación en Lima norte y Lima este, en determinados días del verano algunos distritos céntricos pueden registrar valores superiores.

Esto ocurre porque zonas como San Borja, San Luis o La Victoria suelen despejarse más rápido que distritos cercanos al litoral, como San Miguel, lo que permite una mayor exposición de las personas al brillo solar.

Además, dijo Rojas, en los distritos céntricos de Lima se presentan condiciones que favorecen el incremento del calor, como menor circulación de vientos y mayor concentración de edificaciones, lo que contribuye a retener la temperatura. En contraste, en distritos de Lima norte, como Carabayllo, existen más áreas abiertas y despejadas que facilitan una mejor ventilación.

El especialista indicó que esta ola de calor se mantendría durante los próximos días y podría extenderse hasta el 12 de marzo.

Posteriormente, el ingreso de vientos del sur podría generar un ligero descenso de las temperaturas y una sensación de mayor frescura en algunos sectores de Lima Metropolitana.

Por ello, recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, usar sombrilla, vestir ropa de manga larga y algodón, colocarse protector solar y mantenerse hidratada. También aconsejó no sacar a las mascotas en ese horario para prevenir golpes de calor.