Senamhi prevé radiación UV “muy alta” a “extremadamente alta” en el país hasta abril. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los niveles de radiación ultravioleta (UV) en el país se ubicarán entre las categorías “muy alta” y “extremadamente alta” durante las próximas semanas. Según indicó la institución, esta situación se prolongaría hasta abril, coincidiendo con el inicio del año escolar 2026.

