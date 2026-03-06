El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los niveles de radiación ultravioleta (UV) en el país se ubicarán entre las categorías “muy alta” y “extremadamente alta” durante las próximas semanas. Según indicó la institución, esta situación se prolongaría hasta abril, coincidiendo con el inicio del año escolar 2026.

El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente, precisó que en las zonas de costa y selva se prevén valores de radiación que oscilarán entre “muy altos” y “extremadamente altos”. En la sierra, en cambio, los índices alcanzarían niveles “extremadamente altos”, lo que supone un mayor riesgo ante la exposición directa al sol.

En Lima Metropolitana, el Senamhi también anticipó niveles que se ubicarán dentro de estas categorías. Por ello, recomendó tomar precauciones, especialmente durante las actividades al aire libre y en los horarios de mayor intensidad de radiación.

Ante este panorama, la entidad aconsejó adoptar medidas de fotoprotección. Entre ellas figuran el uso de sombreros o gorros de ala ancha, lentes con filtro UV, prendas ligeras de manga larga, la aplicación de protector solar y la hidratación frecuente. Asimismo, sugirió evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

Finalmente, el Senamhi recordó que mantiene un monitoreo permanente de la radiación ultravioleta en distintas ciudades del país e instó a la ciudadanía a informarse a través de sus canales oficiales para tomar precauciones oportunas y proteger su salud.