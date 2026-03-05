Lupe Zevallos, hermana de Fernando Zevallos, exdueño de Aerocontinente y que actualmente está en prisión por narcotráfico, fue capturada en el distrito de San Borja. Ahora deberá cumplir una condena por 25 años por lavados de activos en un establecimiento penitenciario del país.

La hermana de ‘El Lunarejo’ indicó durante su captura que la sentencia recibida “fue injusta”.

El Ministerio del Interior (Mininter) la incorporó en 2019 en el Programa de Recompensas a la exejecutiva de la desaparecida aerolínea Aerocontinente. Se ofrecia la suma de 100 mil soles por información de su paradero.

Fue la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, quien la halló responsable de participar en operaciones vinculadas al lavado de dinero a través de la aerolínea Aerocontinente, empresa fundada por su hermano Fernando Zevallos.

El programa también incorpora a Sara Gonzales Gabancho, madre de Lupe Zevallos, por cuya captura se ofrece una recompensa de S/50,000. La mujer fue sentenciada a 18 años de prisión por el delito de lavado de activos en el mismo proceso vinculado a la creación y operación de Aerocontinente.

Cabe señalar que, en 2021, la Sala Penal Permanente presidida por el juez supremo César San Martín confirmó la sentencia en contra del exdueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos, quien ya cumple una condena de 20 años por el delito de narcotráfico.