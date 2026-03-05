Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Lupe Zevallos, hermana de Fernando Zevallos, exdueño de Aerocontinente y que actualmente está en prisión por narcotráfico, fue capturada en el distrito de San Borja. Ahora deberá cumplir una condena por 25 años por lavados de activos en un establecimiento penitenciario del país.
