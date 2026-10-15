Poder Judicial sentencia a 14 años de prisión a chofer de movilidad escolar por tocamientos indebidos en VMT. (Foto: EC)
Poder Judicial sentencia a 14 años de prisión a chofer de movilidad escolar por tocamientos indebidos en VMT. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El Poder Judicial sentenció a 14 años de prisión a un sujeto por cometer tocamientos indebidos contra una niña de 7 años en Villa María del Triunfo. El juzgado impuso la pena privativa de la libertad al chofer de 55 años por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos de connotación sexual.

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