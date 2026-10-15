El Poder Judicial sentenció a 14 años de prisión a un sujeto por cometer tocamientos indebidos contra una niña de 7 años en Villa María del Triunfo. El juzgado impuso la pena privativa de la libertad al chofer de 55 años por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos de connotación sexual.

La resolución judicial contra el hombre identificado como Rodolfo H. M. C. ordenó además el pago de S/5,000 por concepto de reparación civil a favor de la menor afectada. El monto fijado busca atender el perjuicio ocasionado a la víctima tras los actos ilícitos cometidos en su contra.

El 1° Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa María del Triunfo consiguió la sanción penal. La fiscal adjunta provincial Fiorella Velásquez Ñaupari lideró las diligencias del caso en el distrito fiscal de Lima Sur.

La fiscal Fiorella Velásquez sostuvo la acusación durante la audiencia judicial con las evidencias recabadas en la investigación penal. Los elementos presentados por el Ministerio Público acreditaron la responsabilidad penal del imputado ante el tribunal.

La justicia determinó que los hechos ilícitos vulneraron gravemente la libertad e indemnidad sexual de la menor de edad. La sanción de 14 años de cárcel confirmó la gravedad del delito atribuido al conductor del servicio escolar.

El fallo del tribunal acogió los pedidos del Ministerio Público para castigar los actos delictivos cometidos contra la escolar. La decisión judicial estableció la condena efectiva para el transportista tras la culminación del proceso penal.

Delito de tocamientos indebidos en VMT

Los ataques contra la víctima menor de edad ocurrieron entre inicios de mayo y el 2 de junio del 2025 dentro de una miniván escolar en Villa María del Triunfo. La niña de 7 años viajaba en el asiento del copiloto del vehículo que conducía el procesado de 55 años.

El acusado aprovechó que la estudiante era la última pasajera en descender hacia su domicilio y compró golosinas para ganar su confianza. El chofer ejecutó los actos ilícitos en reiteradas oportunidades y luego prohibió a la menor que contara lo ocurrido a otras personas.