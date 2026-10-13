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El Fenómeno de El Niño ya causó estragos en años anteriores en el sector educativo peruano. Foto: EC
El Fenómeno de El Niño ya causó estragos en años anteriores en el sector educativo peruano. Foto: EC
Por Abby Ardiles

Al menos nueve regiones del país han modificado sus calendarios escolares ante el riesgo de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. Una revisión de las resoluciones y directivas emitidas por las autoridades educativas revela que las fechas de finalización de clases se concentran entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre. Los documentos establecen jornadas de recuperación, cambios en las semanas de gestión institucional y, en determinados casos, actividades virtuales para completar la programación académica.

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