Un ciudadano sufrió graves quemaduras mientras intentaba controlar un incendio forestal que consumía pastizales en el distrito de Llalli, provincia de Melgar, en Puno. El herido fue trasladado a la ciudad de Ayaviri para recibir atención médica, luego de ser auxiliado inicialmente por un poblador que lo llevó al Centro de Salud de Llalli, según información difundida por el portal Perullaqtanchis Yawarmasi en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con el reporte, Ubaldo Otazu trasladó al afectado en una camioneta hasta el establecimiento de salud del distrito. Sin embargo, el medio señaló que no habría encontrado personal disponible para brindarle atención inmediata, por lo que habría continuado el recorrido hacia Ayaviri en busca de asistencia médica.

Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias exactas en las que el ciudadano sufrió las quemaduras ni se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

El caso también generó interrogantes sobre la disponibilidad de personal sanitario en el Centro de Salud de Llalli y su capacidad para atender emergencias de gravedad.

Ante lo ocurrido, se espera un pronunciamiento de las autoridades sanitarias correspondientes, de la Red de Salud y de los responsables del establecimiento para esclarecer las circunstancias de la atención y precisar la disponibilidad de personal médico durante las 24 horas.

La atención oportuna es fundamental en casos de quemaduras graves, debido a que requieren una evaluación médica inmediata para determinar su extensión y gravedad, así como el tratamiento adecuado.

Incendios forestales en la provincia de Melgar

El incidente ocurrió mientras el ciudadano intentaba apagar un incendio que afectaba pastizales de su sector. La información difundida no especifica la extensión del área afectada ni las causas que originaron el fuego.

En este contexto, se mantiene el llamado a reforzar las medidas de prevención frente a los incendios forestales y la capacidad de respuesta ante emergencias que puedan poner en riesgo la integridad física de los pobladores.