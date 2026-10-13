Hombre resulta herido al intentar controlar incendio forestal y denuncian falta de atención en centro de salud. (Foto: Captura de FB / Perullaqtanchis Yawarmasi)
Hombre resulta herido al intentar controlar incendio forestal y denuncian falta de atención en centro de salud. (Foto: Captura de FB / Perullaqtanchis Yawarmasi)
Por Redacción EC

Un ciudadano sufrió graves quemaduras mientras intentaba controlar un incendio forestal que consumía pastizales en el distrito de Llalli, provincia de Melgar, en Puno. El herido fue trasladado a la ciudad de Ayaviri para recibir atención médica, luego de ser auxiliado inicialmente por un poblador que lo llevó al Centro de Salud de Llalli, según información difundida por el portal Perullaqtanchis Yawarmasi en su cuenta de Facebook.

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