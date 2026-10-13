Nadeska Widausky sigue procesada con orden de extradición. (Foto: PNP)
Nadeska Widausky sigue procesada con orden de extradición. (Foto: PNP)
Por Redacción EC

La Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima Centro del Poder Judicial ratificó la detención con fines de extradición pasiva contra Nadeska Widausky. El tribunal desestimó el recurso de la defensa y confirmó la medida por un plazo de nueve meses.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.