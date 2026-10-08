La nueva agresión sexual denunciada por la madre de uno de los internos en Maranguita ocurrió entre compañeros del Liceo Naval. (Foto: Andina)
La nueva agresión sexual denunciada por la madre de uno de los internos en Maranguita ocurrió entre compañeros del Liceo Naval. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Por redes sociales fue difundida la denuncia policial que presentó la madre de un alumno del colegio Liceo Naval internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. En ella, acusa a otro de los escolares recluidos en ese recinto, también investigado por la agresión sexual grupal perpetrada contra otro estudiante de su escuela, por el intento de una nueva agresión sexual contra su hijo.

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