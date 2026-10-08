Por redes sociales fue difundida la denuncia policial que presentó la madre de un alumno del colegio Liceo Naval internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. En ella, acusa a otro de los escolares recluidos en ese recinto, también investigado por la agresión sexual grupal perpetrada contra otro estudiante de su escuela, por el intento de una nueva agresión sexual contra su hijo.

En el documento difundido por la periodista Karla Ramírez, se puede ver que la madre formalizó la acusación ante los agentes de la Comisaría de San Miguel tras conocer el ataque dentro del centro juvenil. En el acta fiscal y el acta de denuncia verbal redactada por la policía, se pueden ver detalles de los nuevos hechos.

El suceso, según relató la mujer, ocurrió la noche del 6 de octubre, cerca de las 8:00 p.m., en el área común de las duchas del establecimiento. El alumno del Liceo Naval intentó agredir sexualmente a su compañero de colegio delante de otros cuatro internos.

Los dos menores involucrados integran el grupo de seis escolares del Liceo Naval bajo medida de internamiento preventivo por cuatro meses. El Poder Judicial dispuso esa orden en setiembre tras la denuncia por agresión sexual en un bus escolar en San Borja.

CASO LICEO NAVAL | KdM tiene los documentos que revelan nuevo ataque en Maranguita El adolescente señalado como principal implicado en el caso Liceo Naval fue denunciado por un presunto intento de agresión sexual contra otro de sus compañeros interno dentro de Maranguita. Según la denuncia de la madre, registrada en un acta policial, habría ocurrido anoche, 6 de octubre, en las duchas, delante de otros cuatro internos. La agresión sexual nuevamente con un palo de escoba no llegó a concretarse. Testigos dijeron a KDM que la denunciante no fue debidamente atendida por el juzgado de famiia ni la dirección del Maranguita. Hoy, 7 de octubre, la 10.ª Fiscalía Provincial de Familia de Lima abrió diligencias preliminares. Ordenó exámenes médico legales, tomar declaraciones, revisar las cámaras y pedir al Centro Juvenil que informe qué medidas tomó. #KarlaDeMiércoles #LiceoNaval #Maranguita — Karla Ramírez Camarena (@NinaSunqu) October 8, 2026

La denunciante manifestó ante la policía un profundo temor a posibles represalias contra la integridad de su hijo. El caso ahora se encuentra bajo investigación fiscal.

Ministerio Público investiga nueva denuncia de agresión del Liceo Naval en Maranguita

El Ministerio Público informó este 7 de octubre la apertura de diligencias preliminares sobre este nuevo hecho de agresión sexual perpetrada por un investigado del colegio Liceo Naval. La Décima Fiscalía Provincial de Familia de Lima asumió la conducción directa de las indagaciones por un plazo inicial de 24 horas.

🚨 #LoÚltimo | La Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento del caso tras la denuncia presentada en la comisaría de San Miguel por presunta agresión en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. La fiscal a cargo es Rita Ajalcriña Cabezudo. https://t.co/Epr4weqeQ9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 8, 2026

El despacho fiscal ordenó la toma de declaraciones a los adolescentes implicados y a los testigos del ataque. La magistrada a cargo requirió exámenes médicos urgentes, la revisión de cámaras de seguridad y un informe oficial a la dirección del centro juvenil.