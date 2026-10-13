El Gobierno declaró el estado de emergencia en 707 distritos de 17 regiones del país ante el peligro inminente de déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027. La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y permitirá ejecutar acciones inmediatas para reducir los riesgos identificados.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 140-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el domingo 11 de octubre. La norma contempla medidas de excepción, así como acciones de respuesta y rehabilitación en las zonas comprendidas.

Las regiones incluidas en la declaratoria son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 707 distritos de 17 regiones del país. (Foto: Captura de YT / BDP)

La medida busca hacer frente a los riesgos asociados a la escasez de lluvias, que podrían ocasionar afectaciones a la población y actividades como la agricultura y la ganadería. La identificación de las zonas vulnerables se sustentó en informes técnicos de las entidades competentes.

Los gobiernos regionales y las municipalidades involucradas tendrán a su cargo la ejecución de las acciones necesarias, bajo la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). También participarán los ministerios correspondientes y otras instituciones públicas y privadas.

De acuerdo con la norma, las intervenciones deberán estar directamente relacionadas con la amenaza hídrica identificada. Las acciones podrán modificarse según las necesidades y las condiciones de seguridad que se presenten durante su ejecución, siempre que cuenten con el sustento técnico correspondiente.