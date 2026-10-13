El Gobierno oficializó la declaratoria del estado de emergencia en 707 distritos. (Foto: Captura de YT / BDP)
El Gobierno oficializó la declaratoria del estado de emergencia en 707 distritos. (Foto: Captura de YT / BDP)
Por Redacción EC

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 707 distritos de 17 regiones del país ante el peligro inminente de déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027. La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y permitirá ejecutar acciones inmediatas para reducir los riesgos identificados.

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