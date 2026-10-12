Desde aquella misa de despedida en su querida Diócesis de Chiclayo, en abril de 2023, el país que monseñor Prevost dejó atrás ha cambiado poco en lo esencial y ha empeorado en lo más urgente. (EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI).
Desde aquella misa de despedida en su querida Diócesis de Chiclayo, en abril de 2023, el país que monseñor Prevost dejó atrás ha cambiado poco en lo esencial y ha empeorado en lo más urgente. (EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI).
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Por Kurth Mendoza Gutiérrez

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