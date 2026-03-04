Resumen

El calor en Lima Metropolitana volverá a incrementarse desde este miércoles 4 de marzo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ @photo.gec)
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre este miércoles 4 y el domingo 8 de marzo se registrará un incremento de las temperaturas diurnas en Lima y a lo largo de toda la costa peruana, además de las temperaturas nocturnas en la costa norte del país.

