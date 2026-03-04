En esa zona, además, se espera que durante la tarde, noche y madrugada se presente un aumento de nubosidad. Esta situación contribuirá a elevar las temperaturas nocturnas en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.
En el caso de Lima Metropolitana, las temperaturas diurnas oscilarán entre los 27 °C y 30 °C en los distritos de Lima oeste y Lima centro, mientras que en Lima este y Lima norte podrían alcanzar alrededor de los 32 °C.
Ciudades con altas temperaturas
En otras zonas de la costa se prevén valores entre 30 °C y 33 °C en La Libertad, entre 28 °C y 34 °C en las regiones Lima y Áncash, entre 30 °C y 37 °C en Ica, y entre 28 °C y 35 °C en la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna.
Especialistas del Senamhi indicaron que este aumento se debe a la presencia de vientos del norte, al incremento de la temperatura superficial del mar, principalmente frente al litoral norte, y a la escasa nubosidad hacia el mediodía.
Según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), estas condiciones favorecerán el aumento de las temperaturas durante el día en toda la franja costera, incluida Lima Metropolitana.