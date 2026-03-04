El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre este miércoles 4 y el domingo 8 de marzo se registrará un incremento de las temperaturas diurnas en Lima y a lo largo de toda la costa peruana, además de las temperaturas nocturnas en la costa norte del país.

En esa zona, además, se espera que durante la tarde, noche y madrugada se presente un aumento de nubosidad. Esta situación contribuirá a elevar las temperaturas nocturnas en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Distritos de Lima este y norte registrarán las temperaturas más altas de la semana. (Foto: Andina)

En el caso de Lima Metropolitana, las temperaturas diurnas oscilarán entre los 27 °C y 30 °C en los distritos de Lima oeste y Lima centro, mientras que en Lima este y Lima norte podrían alcanzar alrededor de los 32 °C.

Ciudades con altas temperaturas

En otras zonas de la costa se prevén valores entre 30 °C y 33 °C en La Libertad, entre 28 °C y 34 °C en las regiones Lima y Áncash, entre 30 °C y 37 °C en Ica, y entre 28 °C y 35 °C en la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna.

En la costa norte, las temperaturas máximas alcanzarían entre 32 °C y 37 °C en Piura y Tumbes, y entre 31 °C y 35 °C en Lambayeque en el día.

Durante la noche, los valores se mantendrán alrededor de 24 °C a 25 °C en Tumbes, entre 24 °C y 26 °C en Piura, cerca de 23 °C en Lambayeque y alrededor de 22 °C en La Libertad.

¿A qué se debe?

Especialistas del Senamhi indicaron que este aumento se debe a la presencia de vientos del norte, al incremento de la temperatura superficial del mar, principalmente frente al litoral norte, y a la escasa nubosidad hacia el mediodía.

Según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), estas condiciones favorecerán el aumento de las temperaturas durante el día en toda la franja costera, incluida Lima Metropolitana.

Ante este escenario, el Senamhi señaló que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en todo el país.