La lectura de la resolución, donde se decidirá si Adrián Villar afronta el proceso en libertad o bajo prisión preventiva, quedó programada para este miércoles 4 de marzo a las 21:00 horas | Foto: Justicia TV (Captura) / Composición EC
Este martes 3 de marzo, durante su audiencia de pedido de prisión preventiva, Adrián Alonso Villar Chirinos se dirigió al tribunal para expresar su arrepentimiento por el atropello y posterior muerte de la deportista Lizeth Marzano.

