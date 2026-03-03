Este martes 3 de marzo, durante su audiencia de pedido de prisión preventiva, Adrián Alonso Villar Chirinos se dirigió al tribunal para expresar su arrepentimiento por el atropello y posterior muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Y es que, el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, liderado por el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, determinará mañana si el joven de 24 años enfrentará el proceso bajo prisión preventiva.

Adrián Villar en su audiencia de prisión preventiva

Por ello, durante su intervención, Villar Chirinos optó por disculparse con los familiares de Lizeth, quienes estaban ausentes en la sala, admitiendo su responsabilidad en los hechos.

“Es lo único que tengo que decir es perdón, perdón y mil veces perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lisette. Soy completamente consciente de lo sucedido y de sus consecuencias y estoy profunda, profundamente arrepentido”, declaró ante el magistrado.

Al ser consultado por el juez Farfán sobre los motivos que lo llevaron a huir tras el impacto, el pasado 17 de febrero en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, Villar alegó que durante ese momento perdió el control de sus acciones.

“No sé qué me pasó. De verdad, no sé qué me pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Era... nunca me había pasado algo similar”, sostuvo el investigado.

MÁS INFORMACIÓN: Pericia revela que Adrián Villar se distrajo y atropelló a Lizeth Marzano

Los argumentos del Ministerio Público

El Ministerio Público, representado por los fiscales Yanet Roller y Henry Santiago Zavaleta, fundamentó el pedido de prisión preventiva basándose en el peligro de fuga y la obstaculización de la justicia.

Según la tesis fiscal, Villar no solo huyó del lugar ignorando semáforos en rojo, sino que regresó a su domicilio para cambiarse de ropa y coordinar con su familia una estrategia para evadir la flagrancia.

La Fiscalía señaló el borrado de información, llamadas y mensajes en el celular del imputado, así como que la prueba de alcoholemia se realizó ocho horas después del accidente, en un laboratorio privado, lo que disminuye la validez del análisis.

De ese modo, estimaron una condena de 6 años y 8 meses por homicidio culposo con agravantes, superando el umbral legal para la prisión preventiva.

El joven Adrián Villar, quien atropelló y mató a la joven deportista Lizeth Marzano, el pasado 17 de febrero a las 11 de la noche por la zona de El Golf en San Isidro, se manifestó a los medios a través de un video publicado por su madre, Marcela Chirinos Ayala. Adrián Villar es investigado por delitos de homicidio culposo y omisión de socorro tras el atropello.

¿Cuándo se dictará si Adrián Villar tendrá o no prisión preventiva?

Tras escuchar a ambas partes, el juez Farfán Calderón anunció que, debido a la carga procesal, determinará su decisión de prisión preventiva este miércoles 4 de marzo a las 21:00 horas.

Villar Chirinos es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. Con esta medida, se estimará si el investigado lleva el proceso en libertad o dentro de un penal.