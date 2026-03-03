Resumen

El notario Donato Carpio Vélez señala como "falsificado" sello que avalaría la donación del vehículo de Marisel Linares a Adrián Villar.
Un documento que señala la donación del vehículo involucrado en la muerte de la deportista Lizeth Marzano propiedad de Marisel Linares a Adrián Villar ha circulado en los últimos días. Sin embargo, su veracidad ha sido cuestionada y la notaría Carpio Vélez ha proporcionado nueva información al respecto.

