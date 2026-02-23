El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde este el lunes 23 hasta el jueves 26 de febrero se registrará un incremento de las temperaturas diurnas y nocturnas en Lima Metropolitana y diversas ciudades de la costa peruana.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) precisó que, de acuerdo con el aviso, hacia el mediodía se presentará cielo con escasa nubosidad, lo que favorecerá el aumento de las temperaturas. En ese sentido, en horas de la tarde, noche y madrugada se prevé mayor cobertura nubosa.

Estas condiciones relacionadas al aumento de la temperatura superficial del mar y al ligero debilitamiento de los vientos del sur durante la semana, lo que permitirá una mayor disipación de nubes y un ambiente más cálido, especialmente en zonas alejadas del mar.

Mayor nubosidad y menor ventilación

El Senamhi resaltó que la mayor nubosidad nocturna y la menor ventilación favorecerán el incremento de las temperaturas durante la noche, generando sensación de bochorno en algunos distritos, principalmente en los más distantes del litoral. No obstante, se podrían presentar episodios de lluvia ligera y dispersa por la tarde y noche, además de ráfagas de viento al atardecer.

Ciudades con mayores temperaturas

En Lima Metropolitana, las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 30°C en Lima oeste y centro, y alrededor de 32°C en Lima este y norte. En regiones como La Libertad se esperan valores entre 30°C y 33°C; en la región Lima y Áncash, entre 28°C y 34°C; en Ica, entre 31°C y 36°C; y en la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna, entre 28°C y 35°C.

Para la costa norte, se prevén temperaturas de 32°C a 37°C en Piura y Tumbes, y de 30°C a 35°C en Lambayeque, incremento que se mantendría hasta el 24 de febrero.