En Lima Metropolitana, las temperaturas diurnas oscilarán entre los 27°C y 30°C. Foto: Andina
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde este el lunes 23 hasta el jueves 26 de febrero se registrará un incremento de las temperaturas diurnas y nocturnas en Lima Metropolitana y diversas ciudades de la costa peruana.

