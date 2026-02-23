Alcalde de Punta Negra denuncia extorsión y mensajes amanezantes a su hijo de 8 años

El alcalde de Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya, denunció que extorsionadores le enviaron a su hijo de apenas 8 años mensajes amenazantes de lo contrario atentarán contra toda su familia. La autoridad indicó que este cobro de cupo es por una obra que se ejecutó en el periodo 2019-2022, cuando todavía no ejercía funciones.

“Cuando iniciamos nuestro trabajo el primero de enero del 2023, nadie nos dijo para hacer algún pago o algo similar. Hemos esperado todo ese año para poder liquidar esa obra. Entonces, como estaba abandonada, para hacer un mantenimiento preventivo hicimos la liquidación de oficio con personal municipal”, dijo a América Noticias.

¿Qué dice el mensaje de extorsión?

El burgomaestre explicó que el viernes, cerca de las cinco de la mañana, su esposa atendió una llamada dirigida al menor, luego su esposa contesto y es allí que comenzaron a llegar mensajes.

“Quiero hablar contigo sobre el no pago de la obra ya se hizo y no pagas no te creas vivo. Aquí el tema es personal tu manda a liquidar y dar la solución técnica económica y así llegar a un acuerdo para que pagues. Esto no se va quedar así, hay perjuicio económico que no es el tuyo. Si no pagas te voy a cazar porque tu sabes todo lo que estas perjudicando. Toma la mejor decisión mi parte es la afectada por llevarte la plata y no quieras pagar”, señala.

Huyhua Ccaccya explicó que los presuntos extorsionadores se hacen pasar por ex trabajadores de la obra para reclamarle un pago.

“No podemos entregar dinero. Los recursos de la municipalidad no son míos ni puedo disponer de ellos para pagarle a cualquiera. Todo se rige por un procedimiento administrativo”, sostuvo.

La autoridad edil no cree que se trate de dueños legítimos, pero que si realmente fueran trabajadores, tendrían que presentar su reclamo ante la empresa constructora y no ante la municipalidad.