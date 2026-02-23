Alcalde de Punta Negra denuncia extorsión y mensajes amanezantes a su hijo de 8 años

Resumen

Huyhua acudió a la unidad de investigaciones de extorsiones en Rímac para formalizar la denuncia. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

El alcalde de Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya, denunció que extorsionadores le enviaron a su hijo de apenas 8 años mensajes amenazantes de lo contrario atentarán contra toda su familia. La autoridad indicó que este cobro de cupo es por una obra que se ejecutó en el periodo 2019-2022, cuando todavía no ejercía funciones.

