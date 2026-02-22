San Miguel: hombre muere tras ser baleado en intensa persecución vehicular

Una intensa persecución con intercambio de disparos alteró la tranquilidad de la mañana en el distrito de San Miguel y dejó como saldo un fallecido, luego de que el vehículo en el que se desplazaba fuera atacado a balazos y terminara estrellándose contra un poste de alumbrado público.
El hecho se registró alrededor de las 6:00 a. m., cuando dos automóviles —uno blanco y otro negro— recorrieron a gran velocidad las cuadras 23 y 24 de la avenida Libertad mientras se escuchaban múltiples disparos. La persecución culminó en la primera cuadra de la calle José Olaya Balandra, donde el auto blanco perdió el control e impactó frontalmente contra un poste.
De acuerdo con las primeras investigaciones y testimonios recogidos en la zona, el vehículo blanco era perseguido por el automóvil negro, desde donde sujetos desconocidos habrían abierto fuego de manera indiscriminada.
La Policía Nacional del Perú halló 13 casquillos de bala esparcidos en la escena. Además, el vehículo atacado presenta más de ocho impactos de proyectil en la carrocería y lunas. El conductor, cuya identidad se mantiene en reserva, falleció de manera inmediata como consecuencia del ataque y el posterior choque.
Representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y disponer el inicio de las diligencias correspondientes. En tanto, los atacantes lograron darse a la fuga con dirección hacia el Callao.
Efectivos policiales han solicitado acceso a las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para identificar la placa del vehículo implicado y reconstruir la ruta de escape de los presuntos sicarios. Las investigaciones continúan para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.
