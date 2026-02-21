Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El agente policial y también bombero fue arrastrado por las aguas del río Rímac el pasado jueves al intentar rescatar a un perro varado en un islote | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El agente policial y también bombero fue arrastrado por las aguas del río Rímac el pasado jueves al intentar rescatar a un perro varado en un islote | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Tras una intensa operación de búsqueda que se prolongó por más de 30 horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Hallan el cuerpo de Patrick Ospina, policía que fue arrastrado por las aguas del río Rímac
Accidentes

Hallan el cuerpo de Patrick Ospina, policía que fue arrastrado por las aguas del río Rímac

Cámaras muestran cuando chofer atropelló a deportista nacional Lizeth Marzano
Accidentes

Cámaras muestran cuando chofer atropelló a deportista nacional Lizeth Marzano

Segundo rescatista cayó al río Rímac en búsqueda de policía desaparecido
Accidentes

Segundo rescatista cayó al río Rímac en búsqueda de policía desaparecido

Huacho: cuatro fallecidos tras choque entre tráiler y miniván en la Panamericana Norte
Accidentes

Huacho: cuatro fallecidos tras choque entre tráiler y miniván en la Panamericana Norte