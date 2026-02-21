Hallan el cuerpo de Patrick Ospina, policía que fue arrastrado por las aguas del río Rímac

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Tras una intensa operación de búsqueda que se prolongó por más de 30 horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela.
TE PUEDE INTERESAR
- Pataz: reportan enfrentamiento entre fuerzas del orden y pobladores en pleno centro
- Corredora atropellada: periodista afirma que auto está a su nombre, pero no lo tiene desde setiembre
- Elecciones 2026: más de 8.000 centenarios figuran en el padrón electoral y podrían votar en abril
- Unos 2.350 hallazgos arqueológicos en 21 años de Cálidda: ¿En qué distritos se concentran estos descubrimientos?
- José María Balcázar: “No llego acá con ninguna idea de cambiar el rumbo de la seguridad ciudadana”
Seguir temas