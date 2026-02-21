Hallan el cuerpo de Patrick Ospina, policía que fue arrastrado por las aguas del río Rímac

Tras una intensa operación de búsqueda que se prolongó por más de 30 horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela.

El agente había desaparecido el pasado jueves tras ser arrastrado por el caudal del río Rímac mientras intentaba rescatar a un perro a la altura del puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima.

"Hoy despedimos a un valiente que, fiel a su vocación de servicio, no dudó en lanzarse al río Rímac para intentar rescatar a un perrito arrastrado por el caudal. Su acto refleja el espíritu solidario y el compromiso que distinguen a nuestros policías", comunicó la PNP.