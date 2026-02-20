Cámaras muestran cuando chofer atropelló a deportista nacional Lizeth Marzano

Nuevas imágenes de videovigilancia revelaron el momento en que un automóvil atropelló a la deportista Lizeth Marzano Noguera (33), provocando su muerte, el pasado martes 17 de febrero, alrededor de las 11:30 p. m., en la cuadra 9 de la avenida Camino Real, en San Isidro.

El accidente sucedió mientras la atleta realizaba su rutina habitual de entrenamiento cerca del Lima Golf Club. En el video, se ve cómo un sedán gris oscuro invadió la vereda, derribando un árbol, para luego atropellar a Marzano, dejándola tendida en el suelo. Tras el impacto, el conductor no detuvo su marcha y huyó rumbo a Miraflores, sin ofrecer ayuda.

¿Identificaron al chofer que habría atropellado a Lizeth Marzano?

Gracias a las cámaras de seguridad, la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (PNP) pudo identificar al presunto conductor como Adrián Villar (21).

El hermano de la víctima, Gino Marzano, no pudo evitar su indignación al ver las pruebas. “En las cámaras pude ver cómo el carro embiste a mi hermana, no la asiste y se da a la fuga… siguió su camino sin importarle el daño que le ha hecho a mi hermana y a nuestra familia”, expresó visiblemente afectado.

Comunicado de Marisel Linares sobre el caso de Lizeth Marzano. Foto: Instagram

Respecto al vehículo involucrado, el automóvil de placa C4L-243 está registrado a nombre de la periodista Marisel Linares, quien aclaró en un comunicado que ya no era su propietario desde septiembre del año pasado.

“Quiero dejar en claro que ese auto ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien se hará responsable de lo que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo”, aclaró Linares.

Recientes informes periodísticos han señalado que el investigado, Villar, podría tener un vínculo familiar con Linares. Por su parte, el abogado del joven ya se presentó en la fiscalía para declarar sobre el caso.

Lizeth Marzano fue seleccionada nacional de apnea (buceo libre), ostentó varios récords nacionales y fue multicampeona de pesca submarina. Además de su exitosa carrera deportiva, cursaba un MBA en la Universidad del Pacífico.