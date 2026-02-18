José María Balcázar: “No llego acá con ninguna idea de cambiar el rumbo de la seguridad ciudadana”

Resumen

El congresista de Perú Libre fue designado como presidente interino del Perú. Foto: GEC
Por Redacción EC

Durante su primer discurso como el nuevo presidente del Perú, José María Balcázar reveló las ideas que tiene sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana, un flagelo social que mantiene en vilo a miles de peruanos afectados por el crimen organizado.

