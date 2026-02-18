José María Balcázar: “No llego acá con ninguna idea de cambiar el rumbo de la seguridad ciudadana”

Durante su primer discurso como el nuevo presidente del Perú, José María Balcázar reveló las ideas que tiene sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana, un flagelo social que mantiene en vilo a miles de peruanos afectados por el crimen organizado.

“Se va a mantener una pacificacion de verdad y que tengamos ministerios aptos para luchar contra la inseguridad ciudadana. Yo me he dado cuenta que no le están dando por donde se debe”, expresó.

En ese sentido, Balcázar dejó en claro que “no llego acá con ninguna idea de cambiar el rumbo de la seguridad ciudadana”. Por otro lado, cuestionó los recientes cambios planteados al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Yo he estado en el sistema de justicia, el INPE no se soluciona así nomás, tienen que entrar a tallar el Ministerio Público, Poder Judicial, institutos de criminología y universidades. Además, ahora encima el crimen organizado tiene connotaciones de terrorismo internacional, como el Tren de Aragua, por eso se le castiga en cualquier parte del mundo”, explicó.

Señaló que conversaba con el congresista Roberto Chiabra y le dijo que le pedirá que lo asesore para pacificar el país, junto a él a todos los “congresistas amigos”.

“Hay que tener un buen ministerio del Interior, pero tiene que ser gente que conozca. Los voy a convocar a congresistas amigos. En un mes se pueden hacer muchas cosas. Es cuestión de ponerse a trabajar”, manifestó.

El Perú en materia economía

En otro momento de su alocución, señaló que la parte más medular e importante es mantener una línea económica que continúe, porque no se puede llevar al país a una situación de ensayos económicos y que “conversará” con la ministra de Economia y Finanzas porque “más o menos tengo idea de cómo se puede manejar un país”.

“Vamos a ver si se puede rascar la olla más y conversar con el señor (Julio) Velarde para ver lo que se puede hacer del mejoramiento económico que se puede hacer ya. Hay cosas que no pueden esperar, hay una deuda social”, dijo.