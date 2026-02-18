Corredora muere tras ser atropellada en San Isidro y familia busca a chofer que se dio a la fuga

La joven corredora Lizeth Marzano Noguera fue atropellada la noche de este martes, al promediar las 11 y 30 de la noche en la Av. Camino Real, frente al ingreso de El Golf de San Isidro. Producto de la gravedad del impacto, la deportista falleció durante la madrugada. Lejos de frenar y socorrer a la víctima, el vehículo involucrado se dio a la fuga tras el fuerte choque.

Lizeth poseía un récord nacional, era multicampeona de pesca submarina y campeona nacional de buceo. Asimismo, era una estudiante de MBA en la Universidad Pacífico y sus amistades, tal como consta en redes sociales, le avizoraban un futuro brillante.

“Su muerte trunca la carrera de una deportista de élite que dejó el nombre del Perú en alto”, escribió el usuario @DiegoHLaura en X.

Lizeth pertenecía también al team Braves Running desde diciembre pasado. Si bien muchos de los miembros no lograron conocerla del todo, el líder del grupo destaca lo deportista y respetuosa que siempre se mostraba.

“Es un momento triste y difícil estamos afectados por el fallecimiento de Lizeth, quien salió a correr ayer y fue atropellada. Es un golpe duro para el team, su familia y amigos”, señaló mediante Instagram

Amigos de Lizeth expresaron sus condolencias a través de redes para con la familia y amigos.

Búsqueda del responsable

Mientras tanto, amigos y familiares de la víctima han emprendido la búsqueda de la persona responsable del atropello y fuga en San Isidro. Cabe mencionar que el conductor huyó dejando a Lizeth a su suerte. Según refirieron, se trata de un auto modelo sedan, de color negro y con lunas polarizadas.

La Comisaría de Orrantia y personal policial de Homicidios ya vienen revisando las cámaras.

“¿Viste un auto negro con daños recientes en el capó o faros? Reporta cualquier dato a la Comisaría de Orrantia o al 105. ¡Ayúdanos a encontrar justicia para Lizeth!", han expresado los amigos de la joven deportista en X.