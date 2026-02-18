Corredora muere tras ser atropellada en San Isidro y familia busca a chofer que se dio a la fuga

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lizeth era multicampeona de pesca submarina y campeona nacional de buceo.
Por Redacción EC

La joven corredora Lizeth Marzano Noguera fue atropellada la noche de este martes, al promediar las 11 y 30 de la noche en la Av. Camino Real, frente al ingreso de El Golf de San Isidro. Producto de la gravedad del impacto, la deportista falleció durante la madrugada. Lejos de frenar y socorrer a la víctima, el vehículo involucrado se dio a la fuga tras el fuerte choque.

