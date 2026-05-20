Un violento choque ocurrió en la Vía Expresa Sur, que uno los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores, cuando un motociclista a toda velocidad impactó contra un ciclista que estaba cruzando el pase peatonal. El accidente se registró la noche del lunes 18 de mayo.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento cuando la moto chocó a la bicicleta y ambos vehículos quedaron tirados varios metros del punto del incidente.

Luego de algunos minutos, trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y vecinos de la zona auxiliaron a los afectados que resultaron con heridas de gravedad.

Ciudadanos exigen más seguridad por accidentes

Los vecinos del distrito de Surco, distrito que atraviesa la Vía Expresa Sur, indicaron que los accidentes son frecuentes en esta concurrida avenida. Por eso, exigen a las autoridades mayor seguridad en la zona pues los autos circulan a toda velocidad y por falta de elementos definitivos de control.

Cabe precisar que, en la tarde del domingo 17, otro accidente quedó registrado en la Vía Expresa Sur. Esta vez, un automóvil blanco y una motocicleta colisionaron en una intersección de la vía.

Según el general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú, en lo que va del presente año, se han reportado más de 1.200 personas fallecieron en accidentes de tránsito a nivel nacional.

Lima registra la mayor cantidad de víctimas mortales con cerca de 200 casos, seguida de Juliaca, donde se reportaron alrededor de 100 fallecidos. Entre las principales causas identificadas figuran el exceso de velocidad, la imprudencia de los conductores y el consumo de bebidas alcohólicas antes de manejar.