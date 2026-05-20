Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un violento choque ocurrió en la Vía Expresa Sur, que uno los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores, cuando un motociclista a toda velocidad impactó contra un ciclista que estaba cruzando el pase peatonal. El accidente se registró la noche del lunes 18 de mayo.
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