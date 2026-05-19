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Resumen

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La mañana de este lunes 18 de mayo, un triple choque entre buses del Metropolitano dejó más de 40 personas heridas en la Vía Expresa, a la altura de la estación Angamos, en el distrito de Miraflores. El accidente, ocurrido alrededor de las 8:30 a.m. en sentido de sur a norte, provocó escenas de tensión entre los pasajeros y generó largas demoras en el servicio troncal durante plena hora punta. El incidente también, el tercero de gran magnitud en el 2026, revela que la antigüedad de la flota y la idoneidad de los choferes son algunos aspectos que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) debería revisar para evitar tragedias.

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