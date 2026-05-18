El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que el debate presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), de cara a la segunda vuelta electoral se realizará este domingo 31 de mayo.

El titular del órgano electoral indicó, además, que habrá un debate entre técnicos de ambos partidos que se realizará previamente al debate presidencial, el domingo 24 de mayo.

El presidente del JNE indicó que aún fata definir los detalles de la metodología de los debates, así como los moderadores. @Politica_ECpe pic.twitter.com/iZAP8tTKHt — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) May 18, 2026

“Esto obedece a un consenso entre las dos organizaciones políticas y el JNE. Hoy se han reunido en una jornada de negociación y las dos organizaciones han mostrado interés y desprendimiento para dialogar. En este caso que va a haber dos debates el próximo domingo 24 de mayo y el 31 de mayo, un debate técnico y uno presidencial”, dijo Burneo en el canal digital del JNE.

Del mismo modo, informó que ya cuentan con los lugares en donde se llevarán a cabo dichos eventos. El primero de ellos será en la sede del JNE en Jesús María, mientras que el debate presidencial será en el Centro de Convenciones de Lima.