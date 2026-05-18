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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se verán las caras en el debate organizado por el JNE.(Foto: EFE)
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se verán las caras en el debate organizado por el JNE.(Foto: EFE)
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que el debate presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), de cara a la segunda vuelta electoral se realizará este domingo 31 de mayo.

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