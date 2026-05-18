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Choque de buses del Metropolitano dejó más de 40 heridos. Foto: GEC
Choque de buses del Metropolitano dejó más de 40 heridos. Foto: GEC
Por Redacción EC

La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) informó que los tres buses involucrados en el accidente registrado este lunes en la vía exclusiva del Metropolitano, en Miraflores, contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. El choque múltiple, ocurrido entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma, dejó al menos 40 personas heridas.

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