La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) informó que los tres buses involucrados en el accidente registrado este lunes en la vía exclusiva del Metropolitano, en Miraflores, contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. El choque múltiple, ocurrido entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma, dejó al menos 40 personas heridas.

Mediante un comunicado oficial, APESEG señaló que las unidades involucradas cuentan con SOAT emitido por RIMAC Seguros y recordó que este seguro cubre la atención médica de todas las víctimas del accidente.

Choque de buses del Metropolitano dejó más de 40 heridos. Foto: GEC

Asimismo, precisó que el SOAT cubre “los gastos médicos de los heridos hasta por 5 UIT (S/ 27,500), sin necesidad de investigación policial ni pronunciamiento de autoridad alguna para proceder con las atenciones e indemnizaciones”.

El SOAT cubre a pasajeros y peatones afectados

APESEG remarcó que la cobertura alcanza a todas las personas afectadas por el accidente, independientemente de si viajaban dentro de las unidades o se encontraban en la vía pública. “El SOAT cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente de tránsito, tanto si se encontraban dentro del vehículo asegurado como en la vía pública, sin importar la causa del accidente”, sostuvo.

Además, aclaró que no existe límite en el número de personas cubiertas, incluso si la capacidad del vehículo hubiera sido excedida.

Indemnizaciones por incapacidad, invalidez y fallecimiento

La asociación también recordó que el SOAT contempla indemnizaciones económicas para los afectados dependiendo de la gravedad de las lesiones. Según detalló, las víctimas podrán acceder a una indemnización diaria de S/ 34.16 por incapacidad temporal, hasta un máximo de S/ 5,500.

Triple choque en el Metropolitano. Foto: GEC

En caso de invalidez permanente parcial o total, la compensación puede llegar hasta 4 UIT, equivalente a S/ 22,000, dependiendo del nivel de afectación determinado médicamente. Asimismo, si se reportaran fallecidos producto del accidente, la cobertura incluye gastos de sepelio de hasta S/ 5,500 y una indemnización de hasta S/ 22,000 para los familiares directos.

¿Cómo fue el accidente del Metropolitano en Miraflores?

De acuerdo a las primera investigaciones, el accidente se produjo alrededor de las 8:30 a.m. en la avenida Paseo de la República, en el tramo comprendido entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma. Uno de los buses se habría detenido para recoger usuarios, mientras que las unidades que circulaban detrás no lograron frenar a tiempo, provocando el choque múltiple.

Accidente en Miraflores. Foto: GEC

Tras la emergencia, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) activó sus protocolos de atención. “Apenas ocurrido este hecho, personal de la ATU en dicha estación activó sus protocolos de emergencia y se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados y asegurando la evacuación de los pasajeros”, informó la entidad a través de sus redes sociales.

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el envío de cuatro ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para atender la emergencia. Además, indicó que entre las personas afectadas se encuentran dos mujeres gestantes y una menor de edad. Asimismo, señaló que los heridos fueron trasladados a la clínica Javier Prado y al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

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