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Accidente en el Metropolitano deja 18 heridos: servicio ya fue restablecido. (Foto: Andina)
Accidente en el Metropolitano deja 18 heridos: servicio ya fue restablecido. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que 18 personas resultaron afectadas tras el accidente de un bus del Metropolitano ocurrido a la altura de la estación Andrés Reyes, en el sentido de norte a sur.

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