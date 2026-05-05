La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que 18 personas resultaron afectadas tras el accidente de un bus del Metropolitano ocurrido a la altura de la estación Andrés Reyes, en el sentido de norte a sur.

Según el comunicado oficial, dos de los afectados fueron atendidos en el lugar por presentar heridas leves, mientras que otros 16 fueron trasladados a clínicas cercanas. De este grupo, siete ya fueron dados de alta y nueve permanecen en observación.

La entidad precisó que la unidad involucrada, de placa A5R-766, cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) activo, así como con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) vigente, lo que garantiza la cobertura de la atención médica de los pasajeros.

Asimismo, la ATU indicó que, tras el accidente, su personal activó los protocolos de emergencia para asistir a los usuarios y asegurar su evacuación. El bus siniestrado fue retirado de la vía, permitiendo el restablecimiento del servicio en ambos sentidos.

Las causas del incidente son materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el equipo técnico de los concesionarios y la ATU.

Finalmente, la entidad exhortó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales para evitar la difusión de versiones no confirmadas y aseguró que continuará brindando información sobre el caso.