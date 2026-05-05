Resumen

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César Munayco, del Minsa, precisó las acciones a tomar para disminuir contagios del virus Coxsackie. (Foto: Andina)
César Munayco, del Minsa, precisó las acciones a tomar para disminuir contagios del virus Coxsackie. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud descartaron la suspensión general de clases presenciales en Lima pese a los casos de virus Coxsackie. Las instituciones explicaron que los contagios ocurren de forma focalizada en nidos y escuelas. Por ello, las actividades académicas continúan bajo vigilancia sanitaria estricta en toda la región metropolitana.

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