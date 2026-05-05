El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud descartaron la suspensión general de clases presenciales en Lima pese a los casos de virus Coxsackie. Las instituciones explicaron que los contagios ocurren de forma focalizada en nidos y escuelas. Por ello, las actividades académicas continúan bajo vigilancia sanitaria estricta en toda la región metropolitana.

Marco Tupayachi, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), precisó que no existe una disposición para el cierre total de planteles.

“Los contagios se presentaron de manera focalizada en distintas instituciones educativas“. Según indicó, el protocolo vigente ordena interrumpir actividades únicamente en las secciones afectadas por un tiempo máximo de dos semanas.

El director del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, César Munayco, sostuvo que la enfermedad resulta leve y estacional. El médico detalló que el brote inició en verano y terminará posiblemente entre junio o julio. Asimismo aclaró que su duración oscila apenas entre siete y diez días.

Minsa y Minedu brindan recomendaciones para prevenir la enfermedad de manos, pies y boca en colegios.



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“Una enfermedad estacional, inicia en la época de verano y puede durar hasta junio o julio. Este año han sido notificados aproximadamente 80 colegios en todo el país. Es una enfermedad contagiosa, pero leve, dura de 7 a 10 días. Aparecen lesiones como ampollas en manos, garganta y pies”, señaló Munayco.

Las autoridades detectaron al menos 19 casos en distritos como Lince, Los Olivos, San Borja y San Juan de Miraflores. A nivel nacional, cerca de 80 colegios notificaron la presencia del virus durante el presente año. En el colegio Melitón Carvajal de Lince, seis alumnos enfermaron, lo cual motivó el paso a la modalidad virtual solo en cuatro aulas específicas.

El virus Coxsackie causa fiebre, malestar y ampollas en manos, pies y boca. Muchos de los menores contagiados durante la primera quincena de abril ya superaron los síntomas de la infección. Estos estudiantes retomaron sus labores escolares tras cumplir el periodo de aislamiento preventivo en sus hogares sin presentar complicaciones posteriores.

El protocolo oficial exige que las escuelas identifiquen a niños con fiebre o lesiones cutáneas en el ingreso de los locales. Asimismo, los docentes aseguran la ventilación constante de los salones y la desinfección de todas las superficies comunes. El Minsa también ordenó reforzar el lavado de manos frecuente para eliminar el agente viral de los espacios educativos.

El Minsa recomendó a los padres aislar a los menores con síntomas para cortar la cadena de transmisión de forma inmediata. Los especialistas sugirieron mantener la hidratación con dietas blandas y evitar la automedicación de los niños en casa. Ante complicaciones o signos de deshidratación, los responsables deben acudir al establecimiento de salud más cercano a su domicilio.

Virus Coxsackie: Qué hacer en caso de síntomas

El Ministerio de Salud recomienda, en casos de sospechas de contagio del virus Coxsackie:

No asistir al colegio en el caso de niños que presenten fiebre.

Identificar a niños con síntomas de enfermedad mano, pies y boca en los ingresos de los colegios.

El lavado de manos frecuente para eliminar el virus.

Ventilar las aulas.

En casa: reducir el contacto con otros niños, lavar las manos y evitar el contacto directo con lesiones

Cuidar la alimentación: dieta blanda, licuar alimentos, consumo de gelatinas, yogurt e hidratarse.

No automedicarse: en caso de molestias, llevar al menor al establecimiento de salud más cercano.

“Si el menor tiene algún signo de que estás enfermo, no debería ir al colegio. Es importante evitar la propagación en espacios educativos”, aseveró el funcionario del Minsa, quien también minimizó posibles secuelas de las lesiones en manos, pies y boca.

“Las lesiones desaparecen sin ningún problema. Lo que se debe tener cuidado es que estas lesiones no se infecten. Por eso hay que lavar, bañar frecuentemente al niño, tener cuidado que no se esté tocando con las manos sucias”, aseguró.