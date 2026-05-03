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El accidente ocurrió en las inmediaciones del complejo Tomasiri. Foto: Ilo puerto clave
El accidente ocurrió en las inmediaciones del complejo Tomasiri. Foto: Ilo puerto clave
Por Redacción EC

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de hoy, domingo 3 de mayo, en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 1271, cerca del complejo Tomasiri, en la provincia de Tacna, dejó ocho heridos, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

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