Resumen
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Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de hoy, domingo 3 de mayo, en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 1271, cerca del complejo Tomasiri, en la provincia de Tacna, dejó ocho heridos, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).
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