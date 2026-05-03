Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de hoy, domingo 3 de mayo, en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 1271, cerca del complejo Tomasiri, en la provincia de Tacna, dejó ocho heridos, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con el reporte policial informado por Radio Uno, el vehículo que se desplazaba de Tacna hacia Moquegua, intentó esquivar un choque frontal con un bus que invadió su carril, lo que lo llevó a realizar una maniobra brusca que terminó en el despiste y su volcadura.

Al lugar acudieron efectivos del Cuerpo General de Bomberos, quienes brindaron auxilio a los afectados.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados al Hospital Regional Hipólito Unanue de Tacna para recibir atención médica.

Lista de heridos

Abdías Arista Laulate (25), Delia Chara Chaíno (50), Robert Vélez Mamani (22), Duilio Mario Vélez Mamani (31), Juan Carlos Huanacuni Huanacuni (37), Rosa Fuch de Quiza (36) y Jhonatan Soto Aparicio (31).

Cifras de accidente de tránsito

Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), 941 personas en Perú fallecieron producto de accidentes de tránsito en lo que va del 2026. Lima lidera la lista con 203 muertes registradas, y le siguen Puno y Arequipa con 90 y 72 respectivamente.

Mientras que en 2025, cerca de 3 mil personas murieron en accidentes de tránsito, lo que equivale a ocho fallecidos por día, uno cada tres horas.

Además, de acuerdo al último estudio de Sutran, los siniestros de tránsito en Perú durante el primer semestre de 2025 muestran que la región con mayor incidencia es Lima, con 22.292 accidentes, que representa el 51,4% del total nacional.