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Capitanía de Puerto de Iquitos emite alerta por peligro de navegación en el río Corrientes. Foto: Andina
Capitanía de Puerto de Iquitos emite alerta por peligro de navegación en el río Corrientes. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Capitanía de Puerto de Iquitos lanzó una alerta dirigida a capitanes, patrones y operadores fluviales luego de identificar una situación de riesgo en el río Corrientes, en la región Loreto. El aviso se emitió tras detectar a la embarcación empujadora “Coseda I” y la barcaza “Pacífico XIX” acoderadas en una zona no recomendable para el amarre.

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