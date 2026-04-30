Según el Aviso de Capitanía N.° 32-2026, ambas unidades permanecen en las inmediaciones de la comunidad nativa Providencia, sin contar con la dotación mínima de seguridad exigida para este tipo de operaciones. La autoridad marítima precisó que el convoy se encuentra ubicado en las coordenadas 03° 44’ 35” de latitud sur y 074° 35’ 44” de longitud oeste, un punto considerado de alto riesgo para la navegación.
Ante esta situación, la Capitanía recomendó extremar las medidas de precaución para prevenir incidentes que puedan afectar tanto la seguridad de las personas como el equilibrio del ambiente acuático en la zona. La alerta también fue reforzada por un boletín especial emitido por elServicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, que incluyó un mapa detallado con la ubicación exacta del convoy para orientar a los navegantes.
Autoridades piden atención en zona
Las autoridades advirtieron que esta situación podría generar serios incidentes si no se adoptan acciones preventivas inmediatas, especialmente porque se trata de una zona con frecuente tránsito de embarcaciones comerciales, de carga y de transporte de pasajeros.
Este hecho ocurre además en un contexto de tensión en el río Corrientes, donde recientemente se han reportado conflictos sociales, retención de embarcaciones y disputas vinculadas a actividades extractivas.
Finalmente, la Capitanía de Puerto de Iquitos exhortó a toda la comunidad fluvial a mantenerse informada y respetar las recomendaciones emitidas mientras continúan las acciones para mitigar el riesgo y garantizar una navegación segura.
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