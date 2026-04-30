La Capitanía de Puerto de Iquitos lanzó una alerta dirigida a capitanes, patrones y operadores fluviales luego de identificar una situación de riesgo en el río Corrientes, en la región Loreto. El aviso se emitió tras detectar a la embarcación empujadora “Coseda I” y la barcaza “Pacífico XIX” acoderadas en una zona no recomendable para el amarre.

Según el Aviso de Capitanía N.° 32-2026, ambas unidades permanecen en las inmediaciones de la comunidad nativa Providencia, sin contar con la dotación mínima de seguridad exigida para este tipo de operaciones. La autoridad marítima precisó que el convoy se encuentra ubicado en las coordenadas 03° 44’ 35” de latitud sur y 074° 35’ 44” de longitud oeste, un punto considerado de alto riesgo para la navegación.

Barcaza sin tripulación y sin luz incrementa riesgo de accidentes

Uno de los principales factores de preocupación es que la barcaza “Pacífico XIX” se encuentra sin tripulación, sin luz de tope y asegurada únicamente con una sola espía, condiciones que elevan considerablemente la posibilidad de accidentes o siniestros con otras embarcaciones que transitan por el sector.

Ante esta situación, la Capitanía recomendó extremar las medidas de precaución para prevenir incidentes que puedan afectar tanto la seguridad de las personas como el equilibrio del ambiente acuático en la zona. La alerta también fue reforzada por un boletín especial emitido por el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, que incluyó un mapa detallado con la ubicación exacta del convoy para orientar a los navegantes.

Navegación en riesgo en Loreto por convoy mal asegurado en río Corrientes. Foto: Andina

Autoridades piden atención en zona

Las autoridades advirtieron que esta situación podría generar serios incidentes si no se adoptan acciones preventivas inmediatas, especialmente porque se trata de una zona con frecuente tránsito de embarcaciones comerciales, de carga y de transporte de pasajeros.

Este hecho ocurre además en un contexto de tensión en el río Corrientes, donde recientemente se han reportado conflictos sociales, retención de embarcaciones y disputas vinculadas a actividades extractivas.

Finalmente, la Capitanía de Puerto de Iquitos exhortó a toda la comunidad fluvial a mantenerse informada y respetar las recomendaciones emitidas mientras continúan las acciones para mitigar el riesgo y garantizar una navegación segura.

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