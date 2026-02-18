Lluvia en Loreto: Senamhi refuerza acciones para mitigar impactos de inundaciones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, a través de su Dirección Zonal 8 – Loreto, participó en la reunión de la Plataforma de Defensa Civil regional para coordinar acciones de prevención y reducir el impacto de las inundaciones por lluvias en la Amazonía.

Marco Paredes, director de la DZ 8, reveló información sobre el monitoreo de las precipitaciones y las zonas con mayor probabilidad de inundación, destacando la importancia de la información meteorológica e hidrológica para la toma de decisiones de las autoridades regionales y locales.

También participaron representantes del Gobierno Regional de Loreto y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), quienes mostraron el diagnóstico de la situación actual de los sectores inundados y potencialmente inundables. Asimismo, señaló las limitaciones en la sistematización de la evaluación de personas afectadas y damnificadas a nivel regional.

Además, se analizaron alternativas para fortalecer las acciones de reducción del riesgo, incluyendo la posibilidad de utilizar mecanismos de financiamiento público orientados al cierre de brechas en medidas de mitigación frente a precipitaciones intensas y sus impactos asociados.

Cabe señalar que el Senamhi anunció que, desde el 16 al 19 de febrero, en la franja costera, las lluvias estarán acompañados de una mayor sensación de bochorno, debido al desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el mar y al fortalecimiento de las corrientes de aire del mar. En el norte del país se registrarán lluvias de moderadas a mayor intensidad.

En tanto, en el centro y sur del Perú se prevén lluvias de ligeras a moderadas. En la selva se pronostican lluvias y/o chubascos, junto con ráfagas y tormentas, que pueden afectar poblados y sembríos.