Lluvia en Loreto: Senamhi refuerza acciones para mitigar impactos de inundaciones

El Senamhi viene coordinando sobre el impacto de lluvias en Loreto. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, a través de su Dirección Zonal 8 – Loreto, participó en la reunión de la Plataforma de Defensa Civil regional para coordinar acciones de prevención y reducir el impacto de las inundaciones por lluvias en la Amazonía.

