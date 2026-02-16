Casos de VIH en Arequipa: preocupante incremento de contagios entre jóvenes

En Arequipa, el incremento de personas jóvenes infectadas con VIH está generando preocupación en el sector salud. El sexo casual, la falta de protección y el inicio de las relaciones cada vez a más temprana edad están conllevando que los jóvenes se contagien con el virus a edades muy tempranas.

De acuerdo a los reportes de los médicos especialistas, se estima que en Arequipa hay alrededor de 5,000 personas con VIH recibiendo tratamiento. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA debería contar con la información actualizada, pero no todos los establecimientos reportan sus casos al sistema. El Comercio visitó los dos principales hospitales de la región para conocer la situación de los pacientes.

En el Hospital Honorio Delgado Espinosa hay 1,800 pacientes recibiendo tratamiento. Si bien el 85% de ellos están entre los 20 y 40 años, el jefe del Servicio de Infectología de este hospital, Ralph Mallma Vilca, señala que más de 50 infectados son menores de 18 años. “Los más jóvenes que hemos detectado con VIH son de 14 y 15 años”, declaró el especialista a El Comercio.

Desde hace cinco años se ha percibido un incremento de los casos. Mallma Vilca explica que anualmente diagnostican entre 150 y 200 nuevos contagiados. El 90 % son varones y el 10 %, mujeres. En el 2005, cuando iniciaron a dar tratamiento para VIH, tenían solo 300 pacientes. También indicó que el virus se ha expandido por todos lados. Ahora atiende a todo tipo de pacientes, desde profesionales de alto nivel hasta universitarios.

Por su parte, el coordinador de la Estrategia de Prevención y Control de VIH del Hospital Goyeneche, Aníbal Miranda, informó que en su establecimiento dan tratamiento a 1,600 pacientes y que cada mes detectan entre 12 a 15 nuevos casos. “El 90% de los que adquieren esta infección son adultos jóvenes, entre 18 y 30 años”, manifestó el médico a este medio.

Preocupación

El doctor Miranda manifestó su inquietud sobre la vida sexual desordenada que están llevando los jóvenes y adolescentes en Arequipa. Si bien reconoce que se ha avanzado en la prevención del embarazo no deseado con el uso de la píldora del día siguiente, advierte que ese método de emergencia se está usando de forma regular y ya no usan preservativos. Esta situación abre la puerta para el contagio de enfermedades infecciosas.

“Cuando un paciente es detectado con VIH hay una alta probabilidad de que también se haya contagiado de otras infecciones. Hay una gama de enfermedades ulcerativas (sífilis, herpes, candidiasis, chancro blando, onovanosis) y una gama de enfermedades uretrales (servisitis, tricomoniasis, gonorrea, clamidia). El preservativo no solo es para evitar un embarazo; también te protege de estas enfermedades. Es bastante eficiente”, apuntó Ralph Mallma.

Los especialistas recomiendan que las personas con actividad sexual frecuente deben hacerse sus pruebas de VIH cada tres meses. Las pruebas rápidas se realizan en todos los establecimientos de salud. Son gratuitas y totalmente confidenciales. En 15 minutos uno ya puede recibir su diagnóstico junto a una consejería. Las pruebas tienen alta garantía y dan un resultado con el 98% de precisión.

“Si la persona da positivo, lo invitamos a que reciba el tratamiento. Es un tema un poquito sensible. No hay que victimizar al paciente ni exponerlo a discriminación. También le pedimos sus contactos sexuales, priorizando los del último año, para también hacerles un chequeo de salud sexual”, declaró a este medio Aníbal Miranda.

El infectólogo Ralph Mallma explica que una persona no se da cuenta de que ha sido contagiada con VIH, porque la mayoría de veces no presenta ningún síntoma. Incluso asegura que uno puede estar con el virus dos años, cinco años y hasta 10 años sin saber nada. Muchos se dan cuando la enfermedad ya está en una estadía avanzada, por eso recomiendo hacerse la prueba rápida.

Tratamiento

El especialista señaló que el 95% de las personas que reciben tratamiento llegan a controlar su enfermedad. Con el tratamiento antirretroviral, el virus es casi imperceptible en el cuerpo. Si el paciente es responsable y ordenado con su medicación diaria, puede hacer su vida de manera tranquila. Las complicaciones se generan cuando un paciente se retrasa o abandona el tratamiento.

Actualmente, en el hospital Honorio Delgado hay seis pacientes graves hospitalizados con VIH. En el hospital Goyeneche han dado tratamiento a pacientes graves, pero estos en su mayoría provenían de otras regiones como Madre de Dios, Lima y Callao. Todos ellos fueron atendidos por la mala adherencia al tratamiento.

“Del total de pacientes que reciben tratamiento (en el Goyeneche), un 5% no son adherentes. Rechazan el tratamiento y eso abre la puerta a que haya más contagios y abre la puerta a que la persona tenga complicaciones en su salud”, dijo a este medio el doctor Miranda.

En tanto, el médico Mallma Vilca señaló que en el hospital Honorio Delgado hay más de 300 diagnosticados que abandonaron la medicación y no pueden ser ubicados.

“Pero ese no es el problema más grave. Pongamos 1,800 en este hospital (Honorio Delgado), en el Goyeneche 1,600, en otros establecimientos que sumen 1,500 más; además de otros casos, llegamos a los 5,000 contagiados. Ese es solo la punta del iceberg. Este número es de pacientes diagnosticados con tratamiento que figuran en el sistema, pero por cada paciente diagnosticado hay tres pacientes no diagnosticados. Entonces debe haber más de 20 mil personas con VIH en Arequipa. Algunos lo saben, pero muchos no saben que no lo tienen”, explicó a El Comercio Ralph Mallma.

Orientación

La coordinadora Regional de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de VIH Sida, Ydelsa Delgado, indicó que el aumento en el número de casos no es tan alto en relación a los años anteriores, pero lo que sí ha cambiado en las cifras es que hay mayor cantidad de chicos entre 20 y 24 años con VIH, cuando hace años los contagiados más jóvenes eran de 35.

“Y se nota también cómo las mujeres en esa edad aumentan. Eso está dando lugar a pensar que los chicos no se están protegiendo y que hay un inicio sexual más temprano. Tanto hombres como mujeres no se protegen. Parece que hubieran perdido el miedo a tener una enfermedad incurable”, explicó a El Comercio la coordinadora.

La obstetra Ydelsa Delgado indicó que actualmente hay mucha libertad para consumir alcohol en menores de edad y eso, muchas veces, conlleva que tengan relaciones de manera irresponsable. Es más fácil que un varón sin protección contagie a una mujer porque deja el semen con un montón de virus en la vagina. Una mujer infectada también puede contagiar a un hombre limpio, en menor probabilidad, pero sí puede contagiar.

Para la especialista, la única manera de prevenir esta enfermedad es que cada persona tome conciencia sobre su sexualidad. “Los padres debemos hablar con los adolescentes y jóvenes sobre el riesgo de tener relaciones sin protegerse. A partir de los 14 años, si es un chico sexualmente activo, se le hace su prueba de VIH. El año pasado hemos aplicado 50 mil pruebas rápidas”, agregó Delgado.

La coordinadora regional sostiene que, en Arequipa, siendo una ciudad conservadora, hay pocos espacios para que los especialistas de salud hablen sobre educación sexual con los adolescentes. Solo trabajan con los docentes y los padres que requieren el servicio. Por ello recomienda que debería darse educación sexual en los colegios. “Si no les hablamos, es como taparse los ojos frente a lo que hacen. ¿De dónde hay tantos chicos de 15 años con VIH? Eso no es culpa del sector salud”, apuntó.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA arroja cifras distintas porque no todos los establecimientos de salud de Arequipa reportan al sistema. Sin embargo, la tendencia es la correcta.

DATOS

En el Hospital Honorio Delgado este viernes celebrarán el Día del Condón repartiendo de manera gratuita 5,000 condones.

En el hospital Goyeneche celebrarán el Día del Condón realizando pruebas rápidas, dando consejería y entregando 20 condones por cada persona.