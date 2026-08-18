Una mujer perdió la vida a la altura del kilómetro 725 de la Panamericana Sur, cerca del peaje de Atico, en la provincia arequipeña de Caravelí, mientras cruzaba caminando un sector de la vía afectado por los escombros que dejó un huaico registrado en las últimas horas.

Según información policial, la emergencia ocurrió cerca de las 11 p.m. de ayer, lunes 17 de agosto, cuando personal del Destacamento de Protección de Carreteras acudió a la zona tras recibir el reporte de una persona fallecida.

La víctima fue identificada como María Jesús Rocha Parcana, quien, junto a su esposo, Carlos Espino (64), viajaba en un bus de la empresa Romeliza con dirección de Arequipa a Ica.

El bloqueo de la carretera obligó a la pareja a realizar trasbordos y caminar por la zona afectada. De acuerdo a la información preliminar, la mujer, quien padecía de hipertensión arterial, se habría descompensado y fallecido mientras se dirigía hacia Quebrada Honda.

Personal policial trasladó a Espino a un lugar seguro para que reciba atención médica, y le proporcionó ropa y calzado para protegerlo del frío, pues se encontraba con prendas húmedas y cubiertas de barro.

Emergencia continúa

Más de 300 personas quedaron varadas en la Panamericana Sur debido a las intensas lluvias y huaicos que bloquearon dicha vía en la región Arequipa.

El deslizamiento de lodo, agua y piedras se registró en el sector de Quebrada Honda y afectó también a las localidades de Atico, La Florida y La Planchada, donde centenares de vehículos permanecen varados a la espera de la limpieza de la carretera.

La Policía de Carreteras dispuso el cierre preventivo de la vía entre los kilómetros 728 y 773, en el tramo que comprende los distritos de Ocoña, Caravelí y Atico.

Suspenden tránsito en tramo Atico-Ocoña por derrumbes provocados por intensas lluvias

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, dispuso la interrupción del tránsito entre los kilómetros 709 y 782 de la carretera Atico-Ocoña, en la región Arequipa, debido a varios derrumbes ocasionados por las intensas lluvias registradas en la zona.

La restricción ha dejado varados por más de 12 horas a buses, camiones de carga y vehículos particulares. Provías Nacional informó que las labores de limpieza se retomarán cuando mejoren las condiciones climáticas.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR