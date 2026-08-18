Una mujer perdió la vida al intentar cruzar a pie un tramo de la vía Panamericana Sur bloqueado por los escombros de un huaico | Captura de video / Latina
Una mujer perdió la vida al intentar cruzar a pie un tramo de la vía Panamericana Sur bloqueado por los escombros de un huaico | Captura de video / Latina
Por Redacción EC

Una mujer perdió la vida a la altura del kilómetro 725 de la Panamericana Sur, cerca del peaje de Atico, en la provincia arequipeña de Caravelí, mientras cruzaba caminando un sector de la vía afectado por los escombros que dejó un huaico registrado en las últimas horas.