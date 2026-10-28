Una ballena jorobada joven fue encontrada esta mañana en las playas del distrito Dean Valdivia, en la provincia arequipeña de Islay. Tras la difusión de la noticia por redes sociales, vecinos acudieron a brindarle ayuda y tratar de mantenerla con vida y regresarla al mar de Arequipa.

La criatura fue encontrada durante las primeras horas del miércoles 28 de octubre luego que la marea bajara e forma considerable en esta playa conocida como La Motobomba. En cuestión de horas dieron aviso a las autoridades locales por la falta de equipos y mano de obra para regresarla al mar.

Según informó Exitosa, personal de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) identificó al especimen como una ballena jorobada joven. Esta habría varado por buscar anchovetas muy cerca a la costa, debido a la escasez de alimento por el fenómeno El Niño.

Pasadas las 2:30 p.m., el animal permanecía atrapado en la arena de la playa, mientras que los vecinos que acudieron al lugar tratan de mantenerla con vida a la espera que reciba atención especializada. Serfor estima que la criatura tendría pocas probabilidades de sobrevivir por el severo cuadro de desnutrición que presenta.