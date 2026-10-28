La ballena es un ejemplar joven que varó por buscar alimento cerca a la costa, según Serfor. (Foto: Facebook / Perú Noticias)
La ballena es un ejemplar joven que varó por buscar alimento cerca a la costa, según Serfor. (Foto: Facebook / Perú Noticias)
Por Redacción EC

Una ballena jorobada joven fue encontrada esta mañana en las playas del distrito Dean Valdivia, en la provincia arequipeña de Islay. Tras la difusión de la noticia por redes sociales, vecinos acudieron a brindarle ayuda y tratar de mantenerla con vida y regresarla al mar de Arequipa.

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