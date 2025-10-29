Entre los sectores del distrito La Cruz y Zorritos, exactamente en las playas del sector de Mal Paso en Tumbes, pescadores de la zona hallaron una ballena jorobada varada en la orilla.

El animal de aproximadamente entre 10 a 12 metros tendría entre cuatro a cinco días en estado de descomposición. Esta es la tercera vez que una ballena queda varada en el mar norteño, las dos primeras veces eran azules.

Los pobladores de la zona están consternados debido a la seguidilla de muertes de ballenas en las últimas semanas.

Fiscalía sobre ballenas

Tras el hallazgo de la segunda ballena varada en Tumbes, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Tumbes ejecutó acciones oportunas en el balneario de Punta Mero, ubicado en el citado departamento. Asimismo, informó a la coordinación nacional de las FEMA el estado del caso.

Se trataba de una ballena azul (Balaenoptera musculus) adulta, con una longitud aproximada de 23.85 metros. De esta manera, se recabó muestras biológicas que serán enviadas a laboratorios especializados para los estudios forenses y toxicológicos respectivos.

¿Qué es una ballena jorobada?

Las ballenas jorobadas son grandes cetáceos barbados, de nombre científico Megaptera novaeangliae, conocidos por sus largas aletas pectorales y sus complejos cantos.

Sobre su paso por las costas del Pacífico peruano, las ballenas se concentran en las regiones de del norte como Piura y Tumbes, especialmente en zonas como Máncora, Los Órganos, El Ñuro y Cabo Blanco, lo que hace de estos lugares destinos populares para el avistamiento de ballenas.

De julio a octubre son los meses ideales para ver a estos animales, pero entre setiembre y octubre, es donde más probable se pueden ver ballenas adultas y crías recién nacidas.