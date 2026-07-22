El Día de la Fuerza Aérea del Perú se festeja este 23 de julio con el objetivo de reconocer la gran labor que cumple esa gran institución armada y, además, se conmemora el 80° aniversario de la inmolación que hizo el ‘Patrono de los Aviadores Militares’ .

Se trata de José Abelardo Quiñones, aviador lambayecano que nació el 22 de abril de 1914, y que se le recuerda fervorosamente por ofrecer su vida con el fin de atacar un puesto de combate en medio de la Batalla de Zarumilla.

El joven Quiñones pertenecía a la 41° Escuadrilla, que piloteaba 4 aviones North American NA-50, y ese día tenían encargado hacer maniobras de apoyo para recuperar la frontera. Al efectuar su descenso para realizar el bombardeo en el puesto ecuatoriano, la nave de nuestro aviador fue impactada por las baterías antiaéreas.

Es así que, en un pensamiento audaz, Quiñones envuelto en llamas, decidió dirigir su aeronave contra la artillería enemiga. Aunque, el joven piloto pudo salvar su vida lanzándose en un paracaídas, decidió ofrendarla a su patria que lo vio nacer, el Perú.

José Abelardo Quiñones en un almuerzo de Camaradería. (Foto: Andina)

Abelardo Quiñones fue reconocido como Héroe Nacional de la Aviación a través de la Ley 16126, del 10 de mayo de 1966, documento legal por el cual se le ascendió póstumamente al grado de capitán de la Fuerza Aérea del Perú.

En 2007, con motivo del centenario de su nacimiento, el Congreso de la República le otorgó el grado de Gran General del Aire del Perú, que reconoció el espacio aéreo nacional como ‘El Cielo de Quiñones’, con la Ley 30189, del 9 de mayo de 2014.

¿Por qué está José Abelardo Quiñones en el billete de S/. 10?

Fue en 1992, que el verde se volvió un color místico en la FAP, cuando el Banco Central de Reserva (BCR) oficializó la inserción de la imagen del ‘Patrono de los Aviadores Militares’, José Abelardo Quiñones Gonzales (1914-1941), en el billete de 10 soles, papel impreso de mayor circulación nacional.

Billete que conmemora el gran valor de nuestro héroe nacional José Abelardo Quiñones. (Foto: Andina)

Además del valor económico que representan los billetes y monedas emitidos por el BCR, también comparten el patrimonio cultural que nuestra nación y adquieren una identidad social vital para la autoestima nacional.

Cabe resaltar que el billete de S/. 10 tiene más de 150 millones de ejemplares circulando por los bolsillos de todos los peruanos. Desde su emisión, ha sido renovado en tres ocasiones, mejorando la calidad de material e imagen y medidas de seguridad.

Fuente: Andina