Resumen

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Sismo en Tumbes ocurrió esta mañana. Fuente: U.S. Geological Survey
Sismo en Tumbes ocurrió esta mañana. Fuente: U.S. Geological Survey
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, martes 5 de mayo. La magnitud fue de 5.0 y tuvo una profundidad de 55 kilómetros y 13 kilómetros al noroeste del Tumbes.

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