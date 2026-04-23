Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Con el objetivo de actualizar y monitorear indicadores clave sobre la salud materno infantil para el año 2026, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) viene recolectando información en 1.300 viviendas del departamento de Ucayali, en el marco de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).