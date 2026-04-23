Con el objetivo de actualizar y monitorear indicadores clave sobre la salud materno infantil para el año 2026, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) viene recolectando información en 1.300 viviendas del departamento de Ucayali, en el marco de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

La ENDES que se ejecuta de manera continua en todo el país, cuenta con una muestra nacional de 36.760 viviendas y mantiene representatividad a nivel nacional, urbano-rural, regional y departamental, lo que permite identificar brechas en salud y orientar la toma de decisiones en políticas públicas.

Cobertura al 100% en el primer trimestre del año

En el caso de Ucayali, durante el primer trimestre de 2026 se alcanzó el 100% de cobertura de viviendas y conglomerados programados, con 95 viviendas visitadas. Asimismo, se registraron altos niveles de respuesta en los distintos módulos de la encuesta, destacando el 96,7% en entrevistas individuales a mujeres de 12 a 49 años y el 100% en mediciones antropométricas y hemoglobina en niños menores de cinco años.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, durante la supervisión de la encuesta, indicó que estos avances reflejan no solo el compromiso del personal de campo, sino también la disposición de la ciudadanía para participar en esta investigación estadística de alcance nacional.

Información clave para políticas públicas

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) es una de las principales fuentes de información para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas en salud, así como para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Genera indicadores sobre anemia y desnutrición infantil, mortalidad materna e infantil, acceso a vacunas, violencia contra la mujer y enfermedades no transmisibles y transmisibles.

Innovaciones tecnológicas en el trabajo de campo

El jefe del INEI señaló que se han incorporado tablets para la recolección digital de datos y equipos biomédicos portátiles que permiten medir peso, talla, hemoglobina y presión arterial, brindando resultados inmediatos en los hogares. Asimismo, se utilizan aplicativos de seguimiento y sistemas de monitoreo en tiempo real para fortalecer el control de calidad de la información.