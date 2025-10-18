Una ballena de gran tamaño fue encontrada sin vida en la playa de Punta Sal, en la región Tumbes, generando preocupación entre los habitantes locales y visitantes del popular destino turístico del norte peruano. El animal, de aproximadamente 12 metros de largo, apareció varado sobre la arena, rodeado de decenas de curiosos que se acercaron para observarlo.

De acuerdo con el portal SPDA Actualidad Ambiental, un equipo de especialistas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) se desplazó hasta la zona para realizar las primeras evaluaciones y determinar las causas de la muerte del cetáceo. Hasta el momento, no se descarta que el varamiento esté relacionado con factores naturales, contaminación o alteraciones en el ecosistema marino.

Alarma en Punta Sal por aparición de una ballena muerta en la orilla. (Foto: Captura/FB/Descubre Tumbes)

Imágenes difundidas por el portal Descubre Tumbes muestran al animal con heridas visibles en el cuerpo, lo que ha generado preocupación sobre un posible impacto humano o una colisión con embarcaciones. Las autoridades locales exhortaron a los visitantes a no acercarse demasiado ni manipular al ejemplar, mientras se desarrollan las investigaciones.

El hallazgo coincide con la temporada de migración de ballenas jorobadas, que suelen desplazarse por las cálidas aguas del norte peruano entre los meses de julio y octubre.

Este fenómeno natural atrae a miles de turistas cada año, impulsando la economía local y la promoción del turismo sostenible. Sin embargo, el reciente suceso pone en evidencia la vulnerabilidad de las especies marinas ante la contaminación y el cambio climático.

Los expertos señalan que los varamientos pueden deberse a enfermedades, desorientación por contaminación acústica, colisiones con barcos, intoxicación por residuos químicos o alteraciones en las corrientes oceánicas. El cuerpo del animal será sometido a análisis para esclarecer las verdaderas causas del suceso.