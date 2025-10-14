El monarca español arribó la tarde de este martes al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa para participar en las actividades oficiales del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se desarrollará hasta el 17 de octubre en la Ciudad Blanca.

El rey Felipe VI fue recibido por el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson, junto a una comitiva de autoridades peruanas.

Su presencia refuerza los históricos lazos culturales entre España y el Perú, en una cita que reúne a destacados representantes del mundo académico y literario.

De acuerdo con su agenda oficial, el monarca presidirá la sesión solemne inaugural del CILE y la plenaria de homenaje al premio Nobel Mario Vargas Llosa, ambas programadas para este martes en el Teatro Municipal de Arequipa.

Asimismo, tiene previsto visitar la Casa Museo Mario Vargas Llosa, recientemente reinaugurada y equipada con tecnología interactiva que recrea la vida y obra del escritor arequipeño.

El X Congreso Internacional de la Lengua Española congrega a más de 270 ponentes y especialistas en literatura, lingüística, historia y enseñanza del idioma.

Además, más de 200 periodistas del Perú, Hispanoamérica y España participan en la cobertura del evento organizado por la Real Academia Española (RAE), el Instituto Cervantes, la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el Gobierno peruano.

Llegada y recibimiento oficial

El rey Felipe VI arribó al Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón a bordo de dos aeronaves de mediano tamaño con los colores blanco y rojo, representativos del Reino de España.

A su llegada, fue recibido por una comitiva integrada por autoridades civiles y militares, entre ellas el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y el jefe de la Región Policial, general PNP Olger Benavides, además de representantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú.