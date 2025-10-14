Con el objetivo de garantizar la seguridad de los fieles durante las procesiones del Señor de los Milagros, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), en coordinación con la hermandad del Cristo Morado, inició un megaoperativo de inspección eléctrica en Lima y otras regiones del país.

Juan Quispe, supervisor de Osinergmin, informó que las labores comenzaron desde las primeras horas de este martes y que se enfocan en detectar deficiencias en instalaciones eléctricas, así como en verificar el estado de los postes, cajas medidoras y cables expuestos que podrían representar riesgos para los asistentes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Osinergmin, en unión con la Hermandad del Señor de los Milagros, estamos uniendo esfuerzos para velar por la seguridad de los fieles que acompañarán la procesión del Cristo Morado ”, señaló Quispe.

Revisan alumbrado y cableado eléctrico para garantizar seguridad en recorrido del Cristo Morado. (Foto: Andina/Referencial)

El funcionario explicó que en el Centro de Lima, el 95% de las redes eléctricas son subterráneas, y que los cables visibles corresponden principalmente a servicios de telecomunicaciones. No obstante, se han identificado puntos que requieren atención inmediata.

Durante un reciente operativo de alumbrado público en el recorrido principal, se detectaron 27 luminarias apagadas, las cuales ya fueron notificadas a la empresa concesionaria para su pronta reparación. “El plazo máximo de subsanación es de tres días, de modo que antes del 18 de octubre todo estará operativo”, precisó.

Las inspecciones se realizarán también a nivel nacional, priorizando las zonas donde el Señor de los Milagros realiza su tradicional recorrido.

Rutas de las procesiones del 18 y 19 de octubre

La Hermandad del Señor de los Milagros anunció que la sagrada imagen realizará seis recorridos procesionales en Lima durante octubre de 2025, como parte de las celebraciones en honor al Cristo de Pachacamilla.Cada recorrido incluirá las tradicionales visitas a templos, hospitales y entidades públicas, donde se rendirán homenajes al Cristo Morado, congregando a miles de fieles en las calles de la capital.

Como gran novedad, la procesión volverá al Callao después de 22 años, marcando un hecho histórico para los devotos, ya que la última vez que la imagen recorrió el primer puerto fue en el 2003.

El sábado 18 de octubre, el Señor de los Milagros recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, ingresando a la Plaza Mayor de Lima para recibir los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Luego continuará por el jirón Carabaya, jirón Ucayali y la avenida Abancay, para ingresar al jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República. Tras ello seguirá su recorrido por jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y continuará por los jirones Ancash y Maynas, retornando nuevamente por el jirón Junín hasta llegar a la Iglesia del Carmen de Lima donde pernoctará.

Refuerzan inspecciones para evitar riesgos eléctricos en Lima durante procesión del Señor de los Milagros. (Foto: Andina)

El domingo 19 de octubre, nuestro Señor de los Milagros saldrá de la Iglesia del Carmen, pasa por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. El recorrido sigue por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo en La Victoria. Se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia. Termina con el retorno y descanso en Las Nazarenas.