La Hermandad del Señor de los Milagros anunció las seis salidas procesionales que realizará la venerada imagen en el mes de octubre y los primeros días de noviembre de 2025.

Este año, el Cristo Moreno protagonizará un acontecimiento histórico al regresar al Callao después de más de dos décadas, siendo la última visita al primer puerto en 2003. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRIMER RECORRIDO Y QUÉ TENDRÁ DE ESPECIAL?

La primera salida está prevista para el sábado 4 de octubre. El anda partirá desde Las Nazarenas y pasará por la avenida Emancipación, además de recorrer los jirones Chancay y Conde de Superunda. En esta jornada se vivirá también la llamada “levantada mundial”: al mediodía, la campana marcará el momento de elevar el anda en Lima al mismo tiempo que lo harán 41 hermandades en el extranjero y 11 en diferentes regiones del Perú.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁN A CABO EL RESTO DE PROCESIONES?

Segunda procesión

El sábado 18 de octubre, la procesión recorrerá calles céntricas como la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión hasta ingresar a la Plaza Mayor. Allí, la Municipalidad de Lima, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal rendirán homenaje a la imagen. Posteriormente, el Cristo de Pachacamilla se dirigirá al Congreso por el jirón Junín, donde se realizará una ceremonia. El recorrido continuará por Barrios Altos y culminará en la Iglesia del Carmen, donde el anda permanecerá.

Tercera procesión

La tercera procesión saldrá el domingo 19 de octubre desde la Iglesia del Carmen. Pasará por los alrededores de los hospitales Dos de Mayo y Almenara, y seguirá por calles como Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo. Uno de los momentos más esperados será el homenaje frente al Palacio de Justicia, antes del retorno al santuario de Las Nazarenas.

Cuarta procesión

El domingo 26 de octubre, la imagen será trasladada en el Nazareno Móvil hacia el primer puerto, un hecho inédito desde 2003. La ruta contempla avenidas principales como Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina. En el Callao recorrerá calles como Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, para luego retornar al Cercado de Lima por la misma vía.

Quinta procesión

El martes 28 de octubre, la procesión visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. El trayecto incluye vías como Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Garcilaso de la Vega, además de jirones como Cañete, Recuay y Loreto. Al finalizar, la imagen regresará a Las Nazarenas.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL ÚLTIMO RECORRIDO?

La sexta y última procesión tendrá lugar el sábado 1 de noviembre. El recorrido será más breve, limitado a la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, cerrando así las actividades del mes morado, según informa RPP.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

El Señor de Pachacamilla, más comúnmente llamado Señor de los Milagros, es una imagen de Jesucristo originalmente pintada en una pared de adobe, ubicada tras el Altar Mayor del santuario de Las Nazarenas ubicado en la región Lima, en Perú y venerada en la capital y diversas partes del mundo.

La imagen del Señor de los Milagros fue pintada durante el siglo XVI por un esclavo originario de Angola que fue llevado al Perú llamado Pedro Dalcón o Benito, según el historiador Raúl Porras Barrenechea.

A esta, posteriormente le añadieron las imágenes de Dios Padre, María y María Magdalena. Podría estar relacionado, según explica la historiadora María Rostworowski, con el culto milenario al dios Pachacamac, tan solo por haber sido pintado en el Barrio de Pachacamilla en el centro de Lima.