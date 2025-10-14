Un muro perimétrico de aproximadamente 50 metros de extensión colapsó durante la madrugada de este martes 14 de octubre en una institución educativa del distrito de Villa María del Triunfo, generando gran preocupación entre los docentes y padres de familia.
El derrumbe provocó además la caída de dos postes de alumbrado público, cuyos cables y estructuras bloquean parte de la vía aledaña al colegio. Afortunadamente, el incidente ocurrió de madrugada, por lo que no se registraron heridos.
El director del colegio explicó a América Noticias que el cerco perimétrico ya había sufrido daños estructurales tras el sismo del 15 de junio y su réplica del día siguiente.
“Con el sismo del 15 de junio y la réplica del 16, pues lamentablemente nuestra institución educativa, en la parte del cerco perimétrico, ha sufrido una afectación grave. Se puso en conocimiento a Defensa Civil y a la Municipalidad del distrito, pero no hemos recibido ningún tipo de atención”, declaró.
Según detalló, el colegio envió oficios en junio y reiteró la solicitud en agosto, sin obtener respuesta. Tras la caída del muro, parte del piso de la loza deportiva quedó en el aire, lo que representa un alto riesgo para los estudiantes cuando regresen a clases.
“Es una preocupación latente por el retorno de nuestros estudiantes. Desde junio, los alumnos ya no intervenían en esa zona, pero el peligro sigue siendo grande”, añadió el director.
Los padres de familia y la comunidad educativa exigen una intervención inmediata de la Municipalidad de Villa María del Triunfo y del Ministerio de Educación, para asegurar el perímetro del colegio y evitar una tragedia. Esperan que los trabajos puedan realizarse durante las vacaciones escolares, antes del reinicio de clases.
